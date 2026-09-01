​Río Negro dio un nuevo paso clave para sacar más petróleo de Vaca Muerta al mundo 

Río Negro firmó con Oldelval el acuerdo por Duplicar Norte, un oleoducto de 207 km que ampliará el transporte de crudo de Vaca Muerta.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó este lunes en Cipolletti el acuerdo con Oldelval para avanzar con Duplicar Norte, un nuevo oleoducto destinado a ampliar la capacidad de transporte del petróleo producido en Vaca Muerta. El proyecto tendrá unos 207 kilómetros de extensión y cerca de 146 kilómetros de su recorrido estarán dentro del territorio rionegrino.

El entendimiento fue suscripto junto a los representantes de Oleoductos del Valle SA (Oldelval), Ricardo Hösel y Federico Zárate Clemente. El acuerdo será enviado próximamente a la Legislatura de Río Negro para su tratamiento.

La obra forma parte del despliegue de infraestructura que acompaña el crecimiento de la producción no convencional y la búsqueda de nuevas vías para llevar el petróleo argentino hacia los mercados internacionales.

Para Río Negro, además, representa una nueva oportunidad de consolidar su participación dentro de la cadena energética vinculada a Vaca Muerta.

“Esto no es producto de la casualidad. Río Negro viene tomando decisiones desde hace años para ser protagonista de esta nueva etapa energética. Damos previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica para que las inversiones lleguen, se concreten y generen oportunidades para nuestra provincia”, sostuvo Weretilneck.

Una obra que ya alcanzó el 50% de avance

Duplicar Norte unirá la Estación de Bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la Estación de Bombeo Allen, en Río Negro. El ducto tendrá aproximadamente 207 kilómetros de longitud y un diámetro de 24 pulgadas.

Dentro de Río Negro, unos 146 kilómetros atravesarán el territorio provincial, entre las estaciones de bombeo Crucero Catriel y Allen. La construcción ya generó movimiento de empleo y contratación de servicios en distintas localidades del noroeste rionegrino.

El proyecto alcanzó durante agosto un 50% de avance global. A su vez, más del 80% de los cruces especiales previstos en la traza ya fueron completados. Entre ellos se encuentra el cruce subterráneo de la Ruta Nacional 151, uno de los sectores que demandó mayor complejidad técnica.

La primera etapa está prevista para comenzar a operar hacia fines de 2026, con una capacidad inicial de 220.000 barriles de petróleo por día. Durante 2027, el sistema incrementaría progresivamente su capacidad hasta alcanzar los 500.000 barriles diarios.

Una vez que llegue a Allen, Duplicar Norte se integrará al sistema de transporte de Oldelval y permitirá derivar parte del crudo hacia el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). De esta manera, el nuevo oleoducto quedará conectado con una infraestructura estratégica para trasladar producción hacia la costa rionegrina y facilitar su posterior exportación.

El proyecto también abre posibilidades para evacuar producción proveniente de desarrollos no convencionales que se encuentran en etapas exploratorias o piloto dentro de Vaca Muerta en territorio de Río Negro.

“Duplicar Norte se conecta con el VMOS y es parte de toda la infraestructura que estamos construyendo para llevar la producción al Atlántico. Río Negro dejó de ser una provincia de paso: hoy somos protagonistas de la salida de la energía argentina al mundo”, afirmó el Gobernador.

Los recursos que recibirá la provincia

El acuerdo establece las condiciones para la construcción, operación y mantenimiento del oleoducto dentro del territorio rionegrino. También contempla un Aporte al Desarrollo Territorial de US$4,64 millones.

Según lo establecido, esos fondos deberán utilizarse exclusivamente para equipamiento u obras vinculadas con la calidad de vida, la competitividad territorial, la seguridad y la sustentabilidad. El aporte no podrá ser destinado a gastos corrientes.

Además, Oldelval abonará una tasa anual de US$200.000 destinada a las tareas provinciales de control y fiscalización.

A estos recursos se suma la Tasa Ambiental establecida por la Ley Provincial 3266, que continuará vigente y permitirá sostener las tareas de seguimiento y fiscalización ambiental relacionadas con el proyecto.

El esquema busca combinar el desarrollo de la infraestructura energética con mecanismos de control y recursos específicos para la provincia.

El nuevo mapa energético de Río Negro

Duplicar Norte se suma a otros proyectos que están modificando el papel de Río Negro dentro del esquema energético argentino. La conexión con el VMOS y la infraestructura asociada a la exportación de hidrocarburos refuerzan la posición de la provincia como corredor estratégico para la producción de Vaca Muerta.

El desafío ahora pasa por completar las distintas etapas de la obra y poner en funcionamiento la capacidad prevista. Si se cumplen los plazos anunciados, el nuevo sistema permitirá ampliar de manera significativa la cantidad de petróleo que podrá trasladarse hacia la costa rionegrina durante los próximos años.