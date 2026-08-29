​Tren del Valle: Río Negro prepara el regreso del servicio entre Cipolletti y Roca 

Río Negro incorporará progresivamente el Tren del Valle y tendrá hasta 120 días para evaluar infraestructura y material rodante antes de iniciar el servicio.

Río Negro comenzó a preparar la incorporación del Tren del Valle a la órbita provincial, un proceso que tendrá una etapa de transición de hasta 120 días para evaluar el material rodante, la infraestructura y las condiciones necesarias para prestar el servicio en el Alto Valle.

El acuerdo firmado entre el gobernador Alberto Weretilneck y el Gobierno nacional permitirá que Tren Patagónico asuma progresivamente la operación, una vez completadas las instancias legales y administrativas correspondientes y finalizada la evaluación técnica, administrativa y de seguridad.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó que el objetivo no es solamente recuperar el servicio, sino garantizar que pueda funcionar de manera confiable para los usuarios.

“Hay que hacerlo bien”, resumió durante una entrevista con FM Master de Cipolletti. En ese sentido, sostuvo que la prioridad será contar con un tren que respete los horarios y pueda convertirse en una alternativa de movilidad cotidiana para los vecinos del Alto Valle.

“Las condiciones tienen que estar dadas para que el Tren del Valle cumpla realmente el valor que tiene un tren”, afirmó Ríos, y agregó que Weretilneck pidió a los distintos actores involucrados trabajar para lograr un servicio confiable y puntual.

El primer tramo será entre Roca y Cipolletti

La primera etapa del proyecto contempla recuperar el servicio ferroviario entre General Roca y Cipolletti. El esquema inicial prevé cuatro frecuencias diarias y la incorporación de cinco nuevos apeaderos, como parte de las mejoras necesarias para poner nuevamente en funcionamiento el servicio.

Antes de comenzar las operaciones, la Provincia deberá avanzar con la evaluación del estado de la infraestructura y del material rodante, además de analizar las condiciones de seguridad y los aspectos administrativos vinculados con la prestación.

Para Río Negro, el proyecto tiene además un impacto que excede al transporte ferroviario. La expectativa oficial es que el tren permita mejorar la conexión entre las ciudades del Alto Valle y, al mismo tiempo, contribuir a reducir la presión sobre las rutas de la región.

“Es estratégico para nuestros vecinos porque, además de generar una nueva alternativa de transporte, va a servir para descomprimir las rutas”, señaló Ríos.

El desafío será transformar el acuerdo alcanzado entre Provincia y Nación en un servicio que pueda incorporarse de manera efectiva a la vida cotidiana de quienes se trasladan entre las localidades del Alto Valle. La etapa de transición será clave para determinar qué obras y mejoras son necesarias antes de que el Tren del Valle vuelva a circular bajo la operación provincial.