​Rolando Figueroa expone el potencial de Vaca Muerta en EE.UU y sella un pacto vial con las operadoras 

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, desembarca esta semana en Estados Unidos en busca de consolidar el flujo de inversiones en Vaca Muerta y resolver el crónico cuello de botella de la infraestructura. La gira abarca los dos principales centros de poder político y petrolero del país norteamericano: Washington y Houston .

La comitiva provincial llega con el respaldo de indicadores productivos históricos. Neuquén busca ahora dar el salto definitivo hacia la exportación masiva de Gas Natural Licuado (GNL) . Para lograrlo, el gobierno necesita dólares frescos y una red vial capaz de soportar la intensidad del desarrollo no convencional.

La agenda de Figueroa en Washington: diplomacia y grandes jugadores del shale

En la capital estadounidense, Figueroa desplegará una intensa agenda política y financiera. El funcionario mantendrá un encuentro de trabajo con el embajador argentino, Alejandro Oxenford. Ambos encabezarán un desayuno exclusivo para inversores en la sede diplomática, donde expondrán las métricas actuales y el horizonte de la cuenca neuquina.

Un nombre resuena con fuerza en la lista de invitados: Harold Hamm, el Rey del Fracking. El fundador y presidente de Continental Resources representa a uno de los pioneros del shale en Norteamérica. Su presencia en la embajada confirma el interés que despierta el subsuelo patagónico en las grandes ligas del Oil & Gas mundial.

El mapa de reuniones también incluye la rosca política al más alto nivel continental. Figueroa dialogará con Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Segura responde de manera directa a Marco Rubio, jefe de la diplomacia norteamericana, lo que otorga un peso geopolítico extra a la misión neuquina. Además, las autoridades del Banco Mundial recibirán a la comitiva para evaluar líneas de crédito.

Houston y el pacto por las rutas petroleras

La segunda etapa del viaje tendrá a Texas como escenario principal. En Houston, la capital mundial de la energía, el gobernador concretará uno de los acuerdos más esperados por el sector. Figueroa firmará un convenio de financiamiento con las operadoras más importantes de la región para construir y reparar el entramado vial.

El esquema de prefinanciación involucra a gigantes corporativos como YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy. Este grupo de empresas aportará los fondos necesarios para que Neuquén inicie la pavimentación de 1.000 kilómetros de rutas antes de que termine el año.

Las máquinas atacarán primero los tramos más críticos para la logística de la industria. El plan oficial prioriza la pavimentación de la Ruta Provincial 8, en el trayecto que une la Ruta 6 con el Camino de Tortuga. Los trabajos también apuntarán a mejorar la traza de las rutas 6, 51 y 7, arterias vitales para el movimiento de equipos de perforación, sets de fractura y personal de campo.

Infraestructura y desarrollo: el modelo Neuquén

La estrategia del Ejecutivo busca atar el éxito corporativo al bienestar de las comunidades locales. La logística representa hoy uno de los mayores costos ocultos de la operación en bloque. Los pozos horizontales de rama extendida demandan miles de viajes de camiones con arena y agua, y sin rutas asfaltadas, la seguridad vial colapsa y los tiempos se alargan.

Esta alianza con las operadoras inaugura un esquema novedoso para sortear la ausencia de fondos nacionales para la obra pública. Las inversiones en infraestructura garantizan la eficiencia del midstream y aseguran la licencia social que la actividad requiere para operar sin conflictos.