​Cerro Ventana: recuerdan a los nueve estudiantes que murieron en una avalancha 

El 1 de septiembre de 2002, una avalancha en Bariloche terminó con la vida de nueve estudiantes de Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche. Una joven sobrevivió y la Justicia condenó al guía de la expedición.

Este martes se cumplen 24 años de la tragedia del Cerro Ventana, en Bariloche, donde una avalancha provocó la muerte de nueve estudiantes del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), dependiente de la Universidad Nacional del Comahue.

El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2002, durante una salida práctica de montaña realizada por un grupo de 15 estudiantes de primer año de la carrera de Educación Física, acompañados por el guía Andrés Lamuniere.

El grupo descendía por una ladera del Cerro Ventana cuando el manto de nieve cedió y una avalancha arrasó con los estudiantes. La mayoría de las víctimas murió en el lugar.

El operativo de rescate comenzó poco después y contó con la participación de bomberos, voluntarios, Gendarmería y integrantes del Club Andino Bariloche. Una sola estudiante, Liliana Alonso, fue encontrada con vida debajo de la nieve.

Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados progresivamente. El último en ser localizado fue el de Gimena Padín, de General Roca, hallado dos meses después de la tragedia.

Entre los fallecidos se encontraban Roberto Montero, de Neuquén; Gimena Padín, Gimena López y Fabricio Vaccari, de General Roca; Adrián Mercado, de Villa La Angostura; Paolo Machello, de la provincia de Buenos Aires; Martín Lemos, de Senillosa; y Mario Tapia y Antonio Díaz, de Bariloche.

La investigación judicial determinó que la avalancha estuvo relacionada con la sobrecarga del manto de nieve provocada por el paso del grupo y cuestionó las condiciones en las que se había planificado la actividad. También se estableció que no existía una preparación adecuada para identificar y afrontar el riesgo de avalanchas.

La Justicia Federal condenó a Andrés Lamuniere a tres años de prisión y diez años de inhabilitación como guía, por el delito de homicidio culposo.

A 24 años de aquella tragedia, el recuerdo de los estudiantes permanece presente en la comunidad universitaria y en Bariloche. La tragedia del Cerro Ventana también marcó un antes y un después en materia de seguridad y prevención para las actividades de montaña.