​Medicina en la UNRN: abrieron las inscripciones y hay tiempo hasta octubre 

La carrera se dicta en Bariloche y el trámite es completamente virtual. Los estudiantes que estén cursando el último año del secundario también podrán comenzar el curso de ingreso en octubre.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió las inscripciones para la carrera de Medicina, que se dicta en la Sede Andina, en Bariloche. Los interesados tendrán tiempo para completar el trámite hasta el 16 de octubre de 2026.

La inscripción es 100% virtual y quienes actualmente cursan el último año del secundario también podrán participar del curso de ingreso obligatorio, que comenzará en octubre de manera virtual y continuará con una instancia presencial en febrero de 2027.

La propuesta académica de la UNRN está orientada a la formación de médicos y médicas con especial énfasis en la atención primaria de la salud, el trabajo territorial y el abordaje familiar y comunitario.

Cómo inscribirse a Medicina en la UNRN

Quienes nunca hayan sido estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro deberán ingresar al sistema de preinscripción online, crear un usuario y completar el formulario de inscripción digital.

Quienes ya sean o hayan sido estudiantes de la UNRN podrán realizar el trámite desde Siu Guaraní, ingresando con su usuario y seleccionando la opción correspondiente para la preinscripción a una nueva propuesta académica.

Qué documentación se necesita

Para completar la inscripción se deberá contar con la documentación en formato digital:

Foto de frente tipo carnet, con fondo blanco y sin elementos que oculten el rostro.

Frente y dorso del DNI.

Constancia de estudios secundarios.

Quienes ya terminaron el secundario deberán presentar el certificado de título en trámite, una constancia de materias adeudadas o la documentación correspondiente que acredite la finalización de los estudios.

En el caso de quienes todavía estén cursando el último año, deberán presentar una constancia de alumno regular.

Los estudiantes extranjeros deben consultar previamente los requisitos específicos y la documentación necesaria con la Universidad Nacional de Río Negro.

Cuándo comienza el curso de ingreso

El Curso de Ingreso obligatorio comenzará en octubre de 2026 con modalidad virtual y tendrá continuidad presencial durante febrero de 2027.

Una particularidad de esta convocatoria es que los estudiantes que todavía estén cursando el último año del secundario podrán comenzar a realizar el curso de ingreso durante octubre.

La carrera de Medicina de la UNRN se dicta en Bariloche y busca formar profesionales preparados para intervenir en diferentes ámbitos de atención, con una mirada integral de la salud y especial énfasis en las necesidades de las comunidades.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de octubre de 2026.