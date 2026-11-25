Río Negro pagará el 1 de diciembre los salarios de noviembre a todos los empleados públicos provinciales, incluidos docentes, policías y personal de Salud.

El Gobierno de Río Negro confirmó que el martes 1 de diciembre abonará la totalidad de los salarios de noviembre a los trabajadores de la Administración Pública Provincial. El pago se realizará en una sola jornada e incluirá a todos los sectores estatales.

La fecha fue definida por el gobernador Alberto Weretilneck y permitirá que miles de empleados públicos cuenten con sus haberes desde el comienzo del mes, sin necesidad de esperar un cronograma escalonado.

Qué trabajadores cobrarán el 1 de diciembre

El depósito alcanzará al personal de Salud Pública, incluidas las guardias y las horas extras, además de los efectivos de la Policía de Río Negro y los integrantes del Servicio Penitenciario Provincial.

También estarán incluidos los docentes, los trabajadores encuadrados en la Ley 1.844, el personal de Vialidad Rionegrina y quienes se desempeñan en los poderes Legislativo y Judicial, junto con los organismos de control.

El cronograma contempla, además, el pago de las pensiones correspondientes a los Bomberos Voluntarios.

Un solo día para completar el pago de haberes

Con este esquema, la Provincia concentrará en una única fecha el pago de los salarios de noviembre para el conjunto de los trabajadores estatales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el cumplimiento del cronograma responde a una administración ordenada de los recursos públicos, que permite afrontar los compromisos salariales en tiempo y forma.

El pago al inicio de diciembre también representa una referencia para la organización de los gastos de miles de hogares rionegrinos, en un período del año marcado por mayores compromisos económicos.