Cipolletti abrió las inscripciones para la Colonia con Todos 2027. La propuesta será en enero, en la Isla Jordán, con transporte y refrigerio incluidos.

El Municipio de Cipolletti abrió las inscripciones para una nueva edición de la Colonia con Todos, la propuesta de verano destinada a personas mayores y personas con discapacidad. El registro estará disponible del 1 al 11 de diciembre y las actividades se desarrollarán durante enero de 2027 en el Natatorio Municipal de la Isla Jordán.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de recreación, integración y encuentro durante las vacaciones, con actividades adaptadas a los participantes. Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes, de 9 a 13, en dos dependencias municipales, según el grupo al que esté destinada la propuesta.

Las personas mayores deberán anotarse en el Centro Integral de la Tercera Edad, ubicado en Miguel Muñoz y Fray Santa María de Oro. En tanto, las personas con discapacidad podrán realizar el trámite en la Dirección General de Deportes, en Saavedra 260, dentro del Complejo Deportivo Municipal.

Desde la Dirección General de Deportes informaron que la temporada 2027 se extenderá del 5 al 29 de enero. Los encuentros serán los martes, jueves y viernes, de 9 a 12, en el Natatorio Municipal de la Isla Jordán.

Además de las actividades recreativas, el Municipio confirmó que brindará servicio de transporte y refrigerio para todos los participantes, con el objetivo de facilitar la asistencia y garantizar mejores condiciones durante las jornadas.

La edición anterior contó con más de 150 participantes, que disfrutaron de distintas propuestas en el predio. Entre ellas hubo juegos de mesa, aquagym, actividades recreativas y clases de cocina.

La Colonia con Todos forma parte de las iniciativas municipales orientadas a promover la participación y la integración de personas mayores y personas con discapacidad. Con una nueva temporada de verano, Cipolletti volverá a ofrecer un espacio compartido para disfrutar de actividades al aire libre y fortalecer los vínculos comunitarios.