​Rescataron un halcón peregrino herido, lo rehabilitaron y volvió a volar en Río Negro 

Un halcón peregrino que había sufrido una lesión en el ala derecha fue rescatado en Choele Choel y rehabilitado durante 11 días antes de ser liberado nuevamente en su ambiente natural.

El aviso de vecinos de Choele Choel permitió detectar a tiempo al ejemplar, que tenía comprometida su capacidad de vuelo debido a una lesión en el ala derecha. A partir de la intervención de profesionales y organismos provinciales, el animal pudo ser trasladado para recibir atención y comenzar su recuperación.

Personal de la Subsecretaría de Fauna Silvestre y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático acudió al lugar y confirmó que se trataba de un halcón peregrino, cuyo nombre científico es Falco peregrinus. Los especialistas constataron una laceración en una de sus alas y determinaron que necesitaba asistencia.

El ejemplar fue trasladado hasta San Antonio Oeste, donde quedó bajo atención veterinaria en una clínica especializada.

Once días de recuperación

Durante 11 días, el halcón recibió tratamiento y permaneció en una jaula de vuelo destinada a su rehabilitación. Allí recuperó progresivamente fuerza, coordinación y capacidad para desplazarse por sus propios medios.

Una vez que los profesionales comprobaron que estaba nuevamente en condiciones de volar, se concretó su reinserción en el ambiente natural.

El operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre los organismos provinciales, profesionales especializados y los vecinos que dieron aviso sobre la presencia del ave herida.

Un depredador clave para el ecosistema

El halcón peregrino es una de las aves rapaces más especializadas y se encuentra en un nivel elevado de la cadena alimentaria. Como depredador aéreo, contribuye a regular las poblaciones de otras aves y cumple una función importante en el equilibrio de los ecosistemas.

Por su posición dentro de la cadena alimentaria, además, su presencia puede aportar información sobre las condiciones ambientales de los lugares donde habita.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático remarcaron la importancia de que la comunidad informe rápidamente cuando encuentra ejemplares de fauna silvestre heridos o en situación de riesgo.