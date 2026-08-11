​Más de 3.100 estudiantes vivirán la experiencia de esquiar en el Cerro Catedral 

El programa Esquí y Montaña Escolar comenzó en la Zona Andina y permite que muchos chicos conozcan por primera vez el Cerro Catedral y practiquen deportes de nieve.

Más de 3.100 estudiantes de la Zona Andina participarán este año de actividades de esquí y montaña en el marco del programa provincial Esquí y Montaña Escolar, una propuesta que combina deporte, educación y contacto con el patrimonio natural de Río Negro.

Las primeras jornadas ya se desarrollan en el Cerro Catedral, donde los alumnos comenzaron a practicar esquí y a disfrutar de la nieve. Para muchos de ellos, se trata de la primera oportunidad de conocer el cerro y acercarse a un deporte estrechamente vinculado con la identidad de la región.

Además de las actividades en Catedral, el programa contempla una etapa de montañismo en Villa Llanquín, con jornadas de trekking y escalada.

La directora de Educación Física, Artística, Deportes, Cultura y Clubes Escolares, Angélica Romani, destacó la experiencia de los estudiantes durante los primeros encuentros y aseguró que llegaron al cerro “con muchísimas expectativas y muy contentos”.

La funcionaria explicó que las jornadas están atravesadas por distintas emociones, especialmente porque algunos de los chicos “no conocían el cerro ni habían esquiado”.

La primera vez en la nieve

Para algunos estudiantes, la propuesta representa mucho más que una actividad deportiva. Es también la posibilidad de conocer uno de los principales paisajes naturales de la provincia.

“Estoy muy contento, es la primera vez que vengo al Cerro, ya estuvimos practicando esquí y vamos agarrándole la mano de a poco, es muy lindo”, contó Franco, uno de los alumnos que participó de las primeras jornadas.

Simón, otro de los estudiantes, destacó la posibilidad de compartir la experiencia con sus compañeros: “Muy contentos de compartir estas actividades, para muchos es la primera vez que visitan el Cerro”.

Aprender en contacto con la montaña

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que uno de los objetivos del programa es que los estudiantes puedan conocer, valorar y cuidar el patrimonio natural de Río Negro.

En ese sentido, Romani remarcó que el esquí permite acercar a los alumnos a una actividad característica de la región y generar nuevas experiencias educativas fuera del aula tradicional.

Con jornadas de esquí, trekking y escalada, el programa busca que miles de chicos y chicas puedan disfrutar de la montaña, aprender nuevos deportes y fortalecer el vínculo con el entorno natural que forma parte de la identidad de la Zona Andina.