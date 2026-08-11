​Cipolletti se prepara para una nueva noche a puro tango: cuándo y dónde será 

Este jueves 13 de agosto habrá una nueva milonga en Cipolletti, con tango, baile y música desde las 21.30 en el Centro de Artes y Exposiciones.

La ciudad tendrá este jueves una nueva noche dedicada al tango. La milonga se realizará desde las 21.30 en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, con entradas a $10.000.

Cipolletti volverá a tener una noche dedicada al tango con una nueva edición de La Milonga, una propuesta que reunirá a bailarines y amantes de la música rioplatense este jueves 13 de agosto.

El encuentro comenzará a las 21.30 en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en Toschi y Tres Arroyos. La propuesta invita a compartir una noche de baile, música y encuentro en torno a uno de los géneros más representativos de la cultura argentina.

La actividad es organizada por Fabiana Vidarte y Richard Bolívar, dos referentes regionales del tango que desde hace años participan en la organización de milongas y eventos vinculados con la danza.

Una noche para bailar tango

Vidarte y Bolívar cuentan con trayectoria tanto en la enseñanza como en la producción artística. Ambos fueron jurados de preliminares de campeonatos nacionales y mundiales de tango y también se desempeñan como coreógrafos, bailarines y DJ de milongas en distintas localidades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

La nueva edición de La Milonga busca recuperar ese espíritu tradicional de encuentro alrededor de la pista, con la música como protagonista y un espacio pensado tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes disfrutan del tango como parte de una salida cultural.

La actividad comenzará a las 21.30 y tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en Toschi y Tres Arroyos.

Cuánto cuesta la entrada y dónde comprarla

La entrada tiene un valor de $10.000 y puede adquirirse de manera presencial en la boletería del Complejo Cultural Cipolletti.

Los horarios de atención son los martes, viernes, sábados y domingos de 15 a 21; mientras que los miércoles y jueves la boletería funciona de 11 a 21.

También existe la posibilidad de comprar las entradas de manera online a través de la plataforma del Complejo Cultural Cipolletti.

La propuesta se suma a la agenda cultural de Cipolletti para este mes y ofrece una nueva oportunidad para disfrutar del tango y del circuito de milongas que reúne a bailarines y aficionados de distintas ciudades del Alto Valle.