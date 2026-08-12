12 agosto, 2026 17:05
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​Día del Niño en Cipolletti: habrá ferias, juegos y un concurso de disfraces 

p>La Municipalidad de Cipolletti organizó dos ediciones especiales de la Feria de la Economía Social para este fin de semana, con propuestas gratuitas para disfrutar en familia.

Cipolletti se prepara para celebrar el Día del Niño con dos jornadas especiales de la Feria de la Economía Social, que reunirán a emprendedores locales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para chicos y familias.

Las actividades se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 15 a 20, en distintos espacios públicos de la ciudad.

Además de acompañar a los emprendedores locales, quienes se acerquen podrán disfrutar de juegos y propuestas pensadas especialmente para los más chicos.

La feria llega al Parque Rosauer

El primer encuentro será el sábado 15 de agosto en el Parque Rosauer, ubicado en Mariano Moreno y Mengelle.

Durante la jornada participarán 30 emprendedores, que ofrecerán productos elaborados de manera artesanal. Habrá opciones de marroquinería, bijouterie, trabajos en madera y cuero, alimentos, tejidos, aromáticas, cosmética natural, decoración, impresiones e indumentaria, entre otras alternativas.

Para los niños se organizarán un bingo infantil y una búsqueda del tesoro.

La actividad se desarrollará entre las 15 y las 20 y tendrá acceso libre.

El domingo, la celebración se muda a Plaza San Martín

El domingo 16 de agosto la propuesta continuará en Plaza San Martín, ubicada en Miguel Muñoz y Roca.

En esta oportunidad participarán más de 70 emprendedores y habrá carros gastronómicos. También se repetirán el bingo infantil y la búsqueda del tesoro.

La jornada tendrá además una propuesta especial para compartir en familia: habrá tortas y chocolatada para acompañar los festejos por el Día del Niño.

A las 17 se realizará un concurso de disfraces destinado a chicos de entre 5 y 12 años. Los mejores atuendos recibirán premios.

Con estas dos jornadas, la Municipalidad busca combinar los festejos por el Día del Niño con el acompañamiento a los emprendedores y productores de la economía social de Cipolletti.

 

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