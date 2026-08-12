​Día del Niño en Cipolletti: habrá ferias, juegos y un concurso de disfraces 

Cipolletti se prepara para celebrar el Día del Niño con dos jornadas especiales de la Feria de la Economía Social, que reunirán a emprendedores locales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para chicos y familias.

Las actividades se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 15 a 20, en distintos espacios públicos de la ciudad.

Además de acompañar a los emprendedores locales, quienes se acerquen podrán disfrutar de juegos y propuestas pensadas especialmente para los más chicos.

La feria llega al Parque Rosauer

El primer encuentro será el sábado 15 de agosto en el Parque Rosauer, ubicado en Mariano Moreno y Mengelle.

Durante la jornada participarán 30 emprendedores, que ofrecerán productos elaborados de manera artesanal. Habrá opciones de marroquinería, bijouterie, trabajos en madera y cuero, alimentos, tejidos, aromáticas, cosmética natural, decoración, impresiones e indumentaria, entre otras alternativas.

Para los niños se organizarán un bingo infantil y una búsqueda del tesoro.

La actividad se desarrollará entre las 15 y las 20 y tendrá acceso libre.

El domingo, la celebración se muda a Plaza San Martín

El domingo 16 de agosto la propuesta continuará en Plaza San Martín, ubicada en Miguel Muñoz y Roca.

En esta oportunidad participarán más de 70 emprendedores y habrá carros gastronómicos. También se repetirán el bingo infantil y la búsqueda del tesoro.

La jornada tendrá además una propuesta especial para compartir en familia: habrá tortas y chocolatada para acompañar los festejos por el Día del Niño.

A las 17 se realizará un concurso de disfraces destinado a chicos de entre 5 y 12 años. Los mejores atuendos recibirán premios.

Con estas dos jornadas, la Municipalidad busca combinar los festejos por el Día del Niño con el acompañamiento a los emprendedores y productores de la economía social de Cipolletti.