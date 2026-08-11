​Un colectivo chocó a siete autos en plena nevada y un damnificado fue detenido por agresión 

El micro de una empresa de turismo perdió el control sobre una calle cubierta de nieve y hielo e impactó contra siete vehículos. En la unidad viajaban 48 pasajeros, todos estudiantes, que resultaron ilesos. El propietario de uno de los autos afectados fue detenido tras agredir a la conductora del colectivo y a un efectivo policial.

Un colectivo de una empresa privada de turismo protagonizó un importante siniestro vial pasada la medianoche del martes en Bariloche, en medio de las intensas nevadas y las condiciones de hielo que afectan a la ciudad.

El hecho ocurrió sobre calle 20 de Febrero, cuando el micro circulaba en dirección al centro y, al llegar a la intersección con Güemes, la conductora, de 26 años, perdió el control debido a que la calzada se encontraba cubierta de nieve y hielo.

Como consecuencia, el colectivo impactó contra siete vehículos, algunos estacionados y otros que circulaban por el sector.

Los rodados afectados fueron un Renault Logan, una Ford EcoSport, una Toyota Corolla, un Chevrolet Onix, un Chevrolet Corsa Classic, un Volkswagen Gol Trend y un Peugeot 208.

El choque también provocó daños en un poste de telefonía e internet y afectó el suministro eléctrico en uno de los postes de la zona. Por este motivo, trabajó en el lugar personal de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), junto con agentes de Tránsito municipal y efectivos policiales.

Dentro del colectivo viajaban 48 pasajeros, todos estudiantes, pero ninguno sufrió lesiones. De acuerdo con la información policial, el siniestro provocó únicamente daños materiales.

Un detenido tras el accidente

Luego del choque, el propietario de uno de los vehículos afectados reaccionó de manera agresiva contra la conductora del colectivo y comenzó a insultarla.

Los efectivos policiales que se encontraban en el lugar intentaron controlar la situación, pero el hombre no acató las indicaciones y golpeó en el hombro a uno de los policías que intervenía.

Ante esta situación, el damnificado fue reducido y detenido en el lugar.

El episodio quedó bajo investigación, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.