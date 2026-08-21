​Le disparó dos veces en la pierna a un joven en Cipolletti y quedó imputado 

Un hombre fue imputado por dispararle a un adolescente en el barrio Obrero de Cipolletti. La víctima sufrió una fractura de tibia.

Un hombre fue imputado en Cipolletti por haberle disparado a un adolescente en el barrio Obrero A. El ataque ocurrió en septiembre de 2025 y la víctima sufrió una fractura de tibia como consecuencia de los disparos.

Según informó la fiscal adjunta Laura Olea durante la audiencia, el hecho ocurrió el 14 de septiembre, alrededor de las 8, en la esquina de las calles Los Gorriones y Roberto Firpo.

El adolescente caminaba hacia su casa cuando un Fiat Cronos con vidrios polarizados se detuvo frente a él. De acuerdo con la acusación, el vehículo era conducido por el imputado y viajaba acompañado por una mujer.

La víctima declaró que el hombre descendió del automóvil y, sin que mediara una discusión, le efectuó dos disparos en la pierna derecha. Siempre según su relato, la mujer que lo acompañaba lo habría instado a continuar disparando.

Después del ataque, ambos se retiraron del lugar en el vehículo.

Vecinos asistieron al joven y lo trasladaron hasta el hospital de Cipolletti, donde los médicos constataron que presentaba una fractura de tibia.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó distintos elementos incorporados durante la investigación.

Entre ellos se encuentran actas elaboradas por efectivos de la Unidad 45, testimonios de vecinos, la denuncia realizada por la madre del adolescente y registros de cámaras de seguridad.

También fueron incorporados peritajes realizados por Criminalística que determinaron que las vainas secuestradas en el marco de la investigación correspondían a munición calibre 9 milímetros.

A la causa se sumaron además informes elaborados por la Brigada de Investigaciones y evaluaciones psicológicas realizadas por la Oficina de Atención a la Víctima.

El imputado ya se encuentra detenido en prisión preventiva, aunque por otra investigación penal en la que está acusado por un homicidio.

La medida que dispuso la jueza

Durante la audiencia, la defensora oficial Silvana Ayenao no cuestionó la formulación de cargos y señaló que esa instancia procesal no era la destinada a discutir la autoría del hecho.

Por su parte, la defensora de menores Alicia Merino solicitó que se mantenga en reserva la identidad del adolescente para proteger sus derechos y evitar una posible revictimización.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Agustina Bagniole tuvo por formulados los cargos contra el acusado y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Además, a pedido de la Fiscalía y sin oposición de la defensa, estableció una medida cautelar que le impide al imputado mantener cualquier tipo de contacto con la víctima mientras continúa el proceso judicial.

La investigación continuará ahora durante la etapa preparatoria, en la que podrán producirse nuevas medidas y elementos de prueba antes de definir los próximos pasos del expediente.