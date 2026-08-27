​Incendio destruyó el antiguo edificio municipal de Catriel: investigan si fue intencional 

El fuego consumió por completo el inmueble donde funcionaba la Secretaría de Desarrollo Social. Las pérdidas fueron totales y no hubo heridos. Es el tercer edificio histórico de ese sector que queda destruido por un incendio.

Un incendio de grandes dimensiones destruyó por completo durante la madrugada de este jueves el antiguo edificio municipal donde funcionaba la Secretaría de Desarrollo Social de Catriel, en Río Negro. El inmueble quedó reducido a cenizas y las pérdidas fueron totales. No se registraron personas heridas.

El siniestro comenzó durante los primeros minutos del jueves en un galpón de aproximadamente 60 metros de largo por 10 metros de ancho, ubicado en un sector donde funcionaron antiguos pabellones de YPF durante la década de 1970.

La magnitud del fuego obligó a desplegar un importante operativo para intentar controlar las llamas. En el lugar trabajaron Bomberos, Protección Civil, Policía, personal del Hospital Catriel y Edersa, además de colaboradores que aportaron camiones tanque para garantizar el abastecimiento de agua.

La intendenta Daniela Salzotto y los integrantes de su gabinete también se hicieron presentes durante el operativo. Mientras los bomberos combatían el incendio, las autoridades municipales intentaron poner a salvo algunos elementos y gestionar recursos para colaborar con las tareas de emergencia.

Qué había dentro del edificio que se incendió

El inmueble no solo era utilizado para las tareas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social. También almacenaba documentación, expedientes, mobiliario y una importante cantidad de mercadería destinada a la asistencia de familias vulnerables.

Entre los elementos que quedaron destruidos había ropa, colchones, mantas y otros productos que el municipio distribuía entre vecinos que necesitaban asistencia.

Desde el municipio se espera realizar durante este jueves un relevamiento para determinar con mayor precisión la magnitud de las pérdidas.

Investigan si el incendio fue intencional

Las causas que provocaron el fuego todavía no fueron determinadas. Una de las hipótesis que deberá analizar la investigación es si el incendio fue provocado de manera intencional.

El edificio estaba construido con materiales que favorecen una rápida propagación de las llamas, entre ellos madera tipo machimbre y cartón prensado, conocido como chapadur.

Es el tercer incendio en el histórico sector de ex YPF

El incendio volvió a golpear a un sector que ya había sufrido otros episodios similares y que conserva parte de la historia de Catriel.

En noviembre de 2013, otro edificio del mismo sector fue destruido por un incendio. Allí funcionaba la Escuela Municipal de Música.

Menos de dos años después, en junio de 2015, otro siniestro consumió un segundo espacio, donde funcionaba Supervisión Escolar del Ministerio de Educación de Río Negro.

Tras el nuevo incendio, solo permanece en pie un módulo, donde actualmente funciona el Centro Regional de Estudios Superiores (CRESU).

El siniestro de este jueves no solo provocó importantes pérdidas materiales para el municipio, sino que también volvió a poner en riesgo parte del patrimonio edilicio vinculado con la historia de Catriel.