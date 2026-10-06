​Horacio Marín: “Cuando llegué, tenía muy claro que había que cambiar el rumbo de YPF” 

Horacio Marín volvió a hablar sobre el futuro de YPF a través de su newsletter Matchpoint. En la nueva edición, el presidente y CEO de la compañía se concentró en su mirada sobre el liderazgo y en cómo construir un objetivo común dentro de la empresa. “Cuando llegué, tenía muy claro que había que cambiar el rumbo de la compañía. Pero también sabía que ninguna transformación podía depender de una persona”, escribió el ejecutivo.

YPF atraviesa una etapa de fuertes inversiones y tiene varios proyectos de gran escala en desarrollo. La petrolera apunta a incrementar su producción en Vaca Muerta , ampliar la capacidad para sacar petróleo de la cuenca y avanzar con Argentina LNG , el proyecto de GNL que comparte con Eni y XRG.

Los números de YPF

En el segundo trimestre de 2026, YPF registró un EBITDA ajustado récord de US$2.804 millones y una ganancia neta de US$1.205 millones. La producción de crudo no convencional promedió los 213 mil barriles diarios (kbbl/d), lo que marca un crecimiento del 47% interanual y representa el 80% de toda la producción de petróleo de la firma. En ese período, la extracción de shale gas subió un 21% en la comparación intertrimestral, lo que elevó la producción total de gas natural un 14%.

La compañía tiene previsto presentar los resultados del tercer trimestre el 29 de octubre, una fecha que permitirá conocer si la mejora de los indicadores se sostuvo durante la segunda mitad del año.

Para 2026, YPF proyectó un plan de inversiones de alrededor de US$6.000 millones, con Vaca Muerta y los proyectos vinculados a la exportación como principales destinos. También, presentó un plan al RIGI por US$25.000 millones para LLL Oil, una iniciativa para desarrollar el núcleo sur de Vaca Muerta.

“Los resultados extraordinarios no ocurren por casualidad, se construyen cuando sabemos hacia dónde vamos y trabajamos juntos para llegar ahí”, dijo Marín.

Argentina LNG, con una fecha definida para la inversión

Uno de los proyectos que concentra gran parte de la agenda de YPF es Argentina LNG. La iniciativa junto con Eni y XRG está valuada en US$51.000 millones y tiene como próximo gran hito la firma de la Decisión Final de Inversión.

Marín confirmó la semana pasada en París que la fecha prevista es el 26 de noviembre. Para llegar a esa instancia, YPF busca cerrar previamente entre dos y tres contratos de venta de GNL.

El cronograma incluye otro paso el 20 de octubre, cuando está prevista la licitación de los caños mediante una subasta inversa.

Argentina LNG también fue presentado para su adhesión al RIGI por US$51.000 millones. Asimismo, en septiembre, el proyecto recibió una propuesta de financiamiento de hasta US$6.000 millones del Export-Import Bank de Estados Unidos (US EXIM).

VMOS, la salida que necesita el petróleo de Vaca Muerta

En ese punto entra en escena el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que se desarrolla a través de un consorcio de varias empresas y que llevará crudo desde la cuenca neuquina hasta la terminal de exportación de Punta Colorada, en Río Negro.

La obra es una de las principales apuestas de infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta.

Horacio Marín , presidente y CEO de YPF. Omar Novoa

Marín: “Hay que animarse a mirar hacia adelante”

En su newsletter publicado en Linkedin, Marín eligió tres palabras para resumir la forma en que entiende el proceso que atraviesa YPF: “visualizar, soñar y ejecutar”.

“Porque si no sabés dónde querés llegar, es muy difícil construir el camino. Hay que animarse a mirar hacia adelante y pensar qué compañía queremos ser, qué lugar queremos que ocupe YPF y qué podemos hacer con una oportunidad como Vaca Muerta”, planteó.

“Lo que estamos haciendo tiene que ver con la posibilidad de que Argentina produzca más, exporte más, genere más inversiones y pueda transformar sus recursos en oportunidades para millones de argentinos”, sostuvo.

La próxima etapa será convertir esos proyectos y compromisos de inversión en mayor producción, capacidad de transporte y exportaciones, mientras la compañía avanza hacia los hitos que definió para los próximos meses.