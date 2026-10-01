​Río Negro acordó con una universidad francesa planificar el crecimiento 

Río Negro firmó un acuerdo con IAE Paris-Sorbonne para planificar infraestructura, movilidad y servicios ante el crecimiento energético del Alto Valle.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó en París un acuerdo de cooperación con el IAE Paris-Sorbonne para incorporar herramientas de planificación al crecimiento de las ciudades de la provincia. La iniciativa busca anticipar las necesidades de infraestructura, servicios y movilidad que surgen a partir de las nuevas inversiones energéticas y productivas.

El primer trabajo conjunto estará concentrado en el Alto Valle y tendrá como ejes la conectividad entre las localidades, el Tren del Valle y la planificación de la Ruta 22. La intención es incorporar experiencias internacionales de movilidad y desarrollo urbano para acompañar el crecimiento de una región que concentra una importante actividad económica y un alto movimiento diario de personas.

La firma se realizó durante la visita de Weretilneck a París, donde participa de la Argentina Week y mantiene una agenda vinculada con inversiones, energía, infraestructura y cooperación internacional.

“Estamos convencidos de que esta cooperación nos va a garantizar credibilidad y que, a través de la investigación, el intercambio de experiencias y las propuestas que llevemos adelante, vamos a encontrar respuestas a muchos de los desafíos que hoy tenemos en Río Negro”, señaló el gobernador.

El Alto Valle, el primer proyecto

El acuerdo vincula a Río Negro con la Cátedra ETI “Emprendimiento, Territorio e Innovación” del IAE Paris-Sorbonne. La cooperación contempla investigaciones conjuntas, asistencia técnica, formación y publicaciones.

La Provincia busca anticiparse a los cambios que generan los grandes proyectos energéticos y la diversificación de la matriz productiva. El crecimiento de la actividad económica implica también mayor circulación entre ciudades, nuevas demandas de servicios y la necesidad de proyectar con anticipación las obras de infraestructura.

El primer proyecto concreto tendrá como escenario el corredor del Alto Valle. Allí se analizarán las conexiones entre las localidades, el funcionamiento y desarrollo del Tren del Valle y la planificación de la Ruta 22.

La iniciativa adquiere especial relevancia luego de que Weretilneck asumiera la responsabilidad de gestionar el Tren del Valle y las rutas nacionales 22 y 151. El objetivo provincial es utilizar esas herramientas para construir una planificación común de un corredor que concentra parte importante de la actividad económica y de los desplazamientos cotidianos.

Una mirada internacional sobre las ciudades

El convenio también incorpora la experiencia de Carlos Moreno, director científico de la Cátedra ETI, quien trabajó junto a autoridades provinciales y municipales en proyectos vinculados con planificación territorial y ciudades de proximidad.

Uno de los conceptos desarrollados por Moreno es el de la “ciudad de los 15 minutos”, que plantea acercar servicios y actividades cotidianas para reducir los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida.

“Las mejores experiencias del mundo en ciudades de cercanía y proximidad las vamos a tratar de aplicar en el Alto Valle de Río Negro”, afirmó Weretilneck.

Desde la Provincia señalaron que la experiencia francesa en el desarrollo del transporte ferroviario y la trayectoria de la Cátedra ETI en planificación urbana serán incorporadas como referencia para abordar los desafíos que plantea el crecimiento regional.

Del encuentro participaron, entre otros representantes franceses, el enviado especial del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores para Ciudades Sostenibles y Transportes, Gérard Wolf; la directora general del IAE Paris-Sorbonne, Nil Toulouse; y Carlos Moreno.

Por Río Negro estuvieron la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, además de representantes de la Embajada Argentina en Francia.

El acuerdo apunta a que el crecimiento productivo y las nuevas inversiones estén acompañados por una planificación anticipada de las ciudades, la infraestructura y las conexiones del territorio.