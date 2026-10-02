​Lluvias, nieve y fuertes ráfagas: cómo estará el tiempo en la cordillera este fin de semana 

El Parque Nacional Nahuel Huapi informó alertas por lluvias, nieve y viento para el viernes y el fin de semana en la zona cordillerana.

El Parque Nacional Nahuel Huapi informó que rige un alerta amarillo por lluvias para este viernes 2 de octubre y que se prevén nuevas condiciones adversas durante el fin de semana, con nevadas y fuertes ráfagas de viento en distintos sectores de la cordillera.

El aviso fue emitido a partir de los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y alcanza especialmente a las zonas de montaña, donde persisten importantes acumulaciones de nieve y hielo.

Lluvias el viernes y nevadas durante el sábado

Durante el viernes se esperan lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada estimados entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera localizada.

En las zonas cordilleranas, las precipitaciones podrían presentarse tanto en forma de lluvia como de nieve. A esto se sumará un incremento del viento, con ráfagas fuertes previstas durante el viernes y también a lo largo del fin de semana.

Para el sábado 3 de octubre por la tarde, el pronóstico anticipa nevadas de variada intensidad. Se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 40 centímetros, mientras que en los sectores de menor elevación la precipitación podría darse nuevamente como lluvia y nieve.

Advierten por nieve, hielo y posibles desprendimientos

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que todavía existe una importante acumulación de nieve y hielo en sectores de montaña. Estas condiciones pueden favorecer la caída de ramas y árboles, deslizamientos de tierra y otros fenómenos naturales.

Por este motivo, solicitaron permanecer atentos a posibles cierres preventivos de distintas áreas y consultar el Registro de Trekking antes de realizar actividades en las sendas.

También recomendaron circular con vehículos preparados para las condiciones invernales y portar cadenas.

El estado de las rutas, los pronósticos y las condiciones de los refugios y sectores de montaña deberán ser consultados antes de emprender cualquier actividad, especialmente ante la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

El Parque Nacional pidió además extremar las precauciones para reducir los riesgos en ambientes naturales y caminos de montaña y resguardar la integridad de visitantes, trabajadores y prestadores turísticos.