​Cipolletti: el barrio Don Bosco vuelve a tener su histórico espacio de encuentro 

El barrio Don Bosco de Cipolletti inaugurará este sábado su nuevo Centro Comunitario, reconstruido tras el incendio de 2023 con una inversión de $598 millones.

El barrio Don Bosco de Cipolletti volverá a contar desde este sábado con uno de sus espacios más emblemáticos. Se trata del Centro Comunitario ubicado en la esquina de Perú y Primeros Pobladores, que fue reconstruido luego del incendio que destruyó por completo el antiguo edificio en 2023.

La recuperación demandó una inversión provincial superior a los $598 millones y permitirá que los vecinos vuelvan a utilizar un lugar que durante décadas fue escenario de cumpleaños, casamientos, peñas, actividades deportivas y distintos encuentros comunitarios.

El nuevo edificio tiene una superficie de 430 metros cuadrados y fue construido con financiamiento íntegramente provincial. Cuenta con un salón multipropósito, cocina, baños, depósitos, oficinas y un aula de capacitación, además de otros espacios destinados al funcionamiento cotidiano del centro.

Un lugar con décadas de historias

Para los vecinos más antiguos del Don Bosco, la reconstrucción representa mucho más que la recuperación de una infraestructura. El salón formó parte de la vida cotidiana de varias generaciones y fue durante años un punto de encuentro para las familias del barrio.

Alicia, vecina del Don Bosco desde hace casi 52 años, recordó las actividades que se realizaban allí y destacó el rol que tenía el espacio para la comunidad.

“Es un espacio de encuentro, se alquilaba para eventos, cumpleaños, fiestas, para todo. Hacíamos peñas, trabajaba la gente del barrio. Es para el barrio”, contó.

Teresa también tiene una historia ligada al lugar. Antes del incendio asistía allí a clases de gimnasia y aseguró que la reconstrucción le permitirá recuperar una actividad que había quedado interrumpida.

“Fue terrible el incendio, yo venía a hacer gimnasia y cuando se incendió me quedé sin lugar para hacer gimnasia cerca. Ahora voy a poder volver a comenzar”, relató.

La reconstrucción después del incendio

Uno de los vecinos que espera con mayor expectativa la reapertura es Hugo, quien vivió durante 50 años en el barrio. La inauguración tendrá además un significado especial para él: será el mismo día de su cumpleaños.

“Lo siento como un regalo de cumpleaños”, expresó.

Hugo recordó el crecimiento del Don Bosco, desde una época en la que la zona todavía era prácticamente campo, y remarcó la importancia que tuvo el antiguo salón para la comunidad.

“El salón que se incendió era un sentimiento muy importante para el barrio en general, porque dentro de él quién no festejó su cumpleaños, quién no se casó. Además todo en lo social, también vivimos muchas fiestas del Día del Niño”, señaló.

La reconstrucción fue acordada en mayo de 2025, cuando el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti firmaron el convenio para llevar adelante la obra.

Para Lorenzo, otro vecino del sector, la recuperación también fue posible gracias al reclamo sostenido de la comunidad. “Hay que agradecer a la gente del barrio que nunca se quedó quieta para tener de vuelta el Comunitario”, sostuvo.

Con la inauguración, el barrio Don Bosco recuperará un espacio que durante generaciones estuvo ligado a su historia. Ahora, los vecinos volverán a tener allí un lugar para reunirse, realizar actividades y compartir nuevas experiencias en un edificio completamente renovado.