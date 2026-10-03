​De administrativa a camionera: la historia de una de las primeras conductoras del VMOS 

Paola Lagos dejó su trabajo administrativo y se convirtió en una de las primeras conductoras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada.

Paola Lagos decidió cambiar de rumbo laboral y dejó atrás su trabajo como administrativa para dedicarse al transporte. Hoy es una de las primeras mujeres que se desempeña como conductora dentro del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en Punta Colorada, Río Negro.

La incorporación significó para ella un desafío tanto profesional como personal. Actualmente trabaja para una de las empresas de transporte que presta servicios en el proyecto y destacó el acompañamiento que recibió desde su llegada.

“Mi experiencia es muy buena, me siento muy acompañada y fui bienvenida”, contó Paola al referirse a sus primeros pasos dentro del VMOS. “Somos las primeras conductoras dentro del VMOS y el recibimiento fue muy placentero”, agregó.

El cambio de la administración al transporte

Antes de incorporarse al proyecto energético, Paola se desempeñaba en el área administrativa. La decisión de cambiar de actividad surgió, según explicó, a partir de una búsqueda personal y de las posibilidades que encontró en el sector del transporte.

“En mi caso la decisión la tomé por una cuestión personal, opté por este rubro que es el transporte porque es mucho más amplio”, explicó.

Para acceder al puesto, tuvo que atravesar distintas instancias de capacitación junto con el resto de los trabajadores de la empresa. Esas formaciones permitieron obtener las habilitaciones necesarias para conducir los vehículos utilizados en las operaciones.

“Para ingresar en la empresa y en este proyecto hay varias capacitaciones”, señaló.

Paola describió su experiencia como un cambio positivo tanto en el plano laboral como personal y destacó el ambiente de trabajo que encontró desde su incorporación.

“El cambio fue muy positivo, tanto en lo personal como en lo profesional. Este proyecto es mucho más de lo que uno esperaba, al igual que el ambiente laboral”, expresó.

El proyecto VMOS, ubicado en el área de Punta Colorada, forma parte del desarrollo de infraestructura vinculado al sector energético de Río Negro y genera nuevas oportunidades laborales para trabajadores de distintas actividades. En ese contexto, la incorporación de mujeres a tareas que históricamente tuvieron una mayor presencia masculina marca uno de los cambios que atraviesa el mercado laboral asociado a las nuevas inversiones energéticas en la provincia.