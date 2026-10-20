​Gastón Álvarez: “El Banco Nación busca financiar a toda la cadena de valor de Vaca Muerta” 

La cumbre de la industria hidrocarburífera en Neuquén sumó anuncios estratégicos para las empresas que operan en la cuenca neuquina. En el marco de la Expo AOG Patagonia , las principales entidades financieras marcaron presencia con propuestas diseñadas para sostener la aceleración operativa que experimenta el sector energético.

En ese escenario, el gerente general del Banco Nación, Gastón Álvarez , remarcó el fuerte compromiso de la banca pública con el entramado productivo local. La institución dispuso condiciones diferenciales orientadas a robustecer tanto a las grandes corporaciones como a los prestadores de servicios que dinamizan el día a día del yacimiento no convencional.

Álvarez detalló que la entidad arribó a Neuquén con un menú completo de soluciones crediticias. El directivo explicó que las alternativas contemplan financiamiento a largo plazo, con plazos que se extienden hasta diez años, adaptándose a los extensos períodos de amortización que requieren los proyectos de infraestructura y equipamiento en la región.

Sin embargo, el funcionario subrayó que el atractivo principal radica en las condiciones de costo del capital. Según precisó, el banco implementó una bonificación de un punto en las tasas de interés correspondientes a las líneas nominadas en moneda extranjera, facilitando el acceso a equipamiento importado y tecnología de punta.

Al mismo tiempo, puntualizó que las líneas en pesos muestran una colocación sostenida dentro del circuito empresarial. La demanda constante ratifica la necesidad de liquidez para sostener operaciones continuas en perforación, fractura hidráulica, transporte y servicios de soporte logístico indispensables para la actividad de gas y petróleo.

El foco estratégico de la entidad apunta a derramar recursos hacia los eslabones intermedios. Álvarez destacó que, si bien el banco respalda financieramente a las grandes petroleras y operadoras consolidadas, el verdadero desafío de inclusión productiva se encuentra en las firmas de menor tamaño relativo que integran la cadena.

“Esa es la función del Banco Nación: desarrollar y financiar toda esa cadena de valor para poder acompañar al crecimiento de esas empresas que lleva al crecimiento del país”, señaló el directivo. Asimismo, destacó la instrumentación de herramientas específicas orientadas a emprendimientos recientes y compañías de servicios técnicos. Estas unidades productivas asumen contratos de abastecimiento con operadoras de primer nivel, pero requieren respaldo financiero para ampliar flota, incorporar tecnología y certificar estándares de calidad internacional en sus prestaciones.

Respecto al clima de negocios que se respira en el evento, Álvarez transmitió un balance sumamente positivo. Manifestó que el equipo directivo llegó a la provincia con expectativas de gran magnitud y un interés concreto por dialogar cara a cara con industriales, contratistas y referentes gremiales empresariales.