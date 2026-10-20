​El Poder Judicial de Río Negro lanzó Janus, una plataforma online para realizar trámites 

El Poder Judicial de Río Negro incorporó Janus, una plataforma para iniciar trámites online, adjuntar documentación y consultar el estado de las presentaciones.

El Poder Judicial de Río Negro incorporó Janus, una plataforma digital que permite iniciar trámites por internet, presentar documentación y consultar el estado de las gestiones sin necesidad de trasladarse a una dependencia judicial.

El sistema está dirigido a la ciudadanía, empresas, proveedores, profesionales de la abogacía y otras personas que necesiten realizar presentaciones ante organismos judiciales.

Uno de sus principales objetivos es reunir los trámites en un único espacio, para que los usuarios puedan encontrar la gestión que necesitan sin tener que averiguar previamente qué organismo debe recibirla.

Qué trámites se pueden realizar con Janus

La plataforma cuenta con un buscador que permite localizar gestiones mediante palabras clave o por organismo. Cada trámite incluye información sobre su finalidad, quién puede iniciarlo, qué documentación se necesita y cuáles son los pasos posteriores a la presentación.

Entre las gestiones disponibles se encuentran las denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Auditoría Judicial General, los pedidos de informes sobre sucesiones, quiebras y concursos preventivos, las solicitudes de anonimización de datos personales y la presentación de documentación para concursos de ingreso al Poder Judicial.

También se pueden realizar gestiones vinculadas con proveedores, contrataciones, honorarios profesionales, mediación y conciliación laboral, entre otras.

Cómo iniciar y seguir una presentación

Janus permite revisar los datos antes de enviar una solicitud y guardar un trámite para completarlo más adelante. Una vez realizada la presentación, queda registrada en el sistema y puede consultarse desde la sección «Mis presentaciones».

Para utilizarlo, hay que ingresar al sitio oficial del Poder Judicial de Río Negro, acceder a «Iniciar sesión» y seleccionar Janus. La identificación se realiza mediante una cuenta de Mi Argentina o de ARCA.

Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe buscar el trámite, revisar los requisitos, completar la información solicitada y adjuntar la documentación correspondiente.

Antes de finalizar, es posible verificar los datos ingresados. Para enviar la gestión, hay que seleccionar «Presentar» y confirmar la operación. Después, el estado de la solicitud puede consultarse desde el mismo sistema.

Un espacio único para las gestiones judiciales

Con Janus, el Poder Judicial de Río Negro busca simplificar los procedimientos administrativos, facilitar el acceso a la información y reducir los pasos necesarios para realizar trámites.

La plataforma reúne en un mismo entorno la búsqueda de gestiones, la presentación de documentación y el seguimiento de las solicitudes, con el objetivo de ofrecer una vía digital más accesible para quienes necesitan realizar trámites ante la institución.