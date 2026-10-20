​Río Negro presenta su potencial energético y proyectos industriales en la AOG Patagonia 2026 

La provincia participa desde este lunes en la exposición que se desarrolla en el Espacio DUAM de Neuquén hasta el 22 de octubre. La agenda incluye la promoción de Vaca Muerta, las oportunidades de inversión en Punta Colorada y el desarrollo de una plataforma petroquímica con proyección exportadora.

Río Negro comenzó este lunes su participación en la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la exposición de la industria hidrocarburífera que se desarrolla en el Espacio DUAM de Neuquén hasta el jueves 22 de octubre.

Con un stand institucional, el Gobierno provincial busca presentar sus recursos energéticos, los proyectos estratégicos en marcha y las oportunidades de inversión vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta y la salida al océano Atlántico.

La presencia rionegrina es coordinada por la Secretaría de Energía y Ambiente e incluye un espacio para las cámaras empresariales de la provincia, con el objetivo de facilitar contactos comerciales y acercar a las firmas locales a las compañías operadoras y proveedoras de servicios del sector.

Durante las cuatro jornadas, representantes de la Secretaría de Hidrocarburos brindarán información sobre las áreas de desarrollo de Vaca Muerta en territorio rionegrino mediante una herramienta interactiva. La propuesta apunta a mostrar el potencial de la formación y las posibilidades de ampliar la participación provincial en la actividad energética.

Punta Colorada y el desarrollo industrial

Uno de los ejes de la presentación será el proyecto industrial de Punta Colorada. La secretaria de Áreas Industriales y Zona Franca, Soledad Ponce, participará este lunes de las Conferencias de los Expositores con una presentación titulada “Río Negro y Punta Colorada: una plataforma para el desarrollo industrial y exportador”.

La exposición abordará las condiciones de la provincia para atraer inversiones internacionales, a partir de sus recursos energéticos, disponibilidad territorial, infraestructura logística y acceso directo al Atlántico.

En particular, se presentará el potencial para desarrollar una industria petroquímica que permita transformar el gas natural de Vaca Muerta en productos de mayor valor agregado.

El proyecto contempla una superficie inicial de 432 hectáreas, con otras 267 hectáreas identificadas para una posible ampliación. Según lo informado por el Gobierno provincial, la licitación internacional está prevista para noviembre de 2026.

Vaca Muerta y la salida al Atlántico

La participación en la exposición también permitirá difundir los avances del desarrollo hidrocarburífero rionegrino y las obras vinculadas con la infraestructura energética y exportadora de la costa provincial.

La estrategia apunta a ampliar la participación de Río Negro en las distintas etapas de la cadena de valor, desde la producción y el transporte de hidrocarburos hasta su industrialización y exportación.

A través del stand institucional, las empresas, los inversores y los visitantes podrán acceder a información sobre los proyectos y las oportunidades de desarrollo productivo.

Un espacio para las empresas rionegrinas

La AOG Patagonia reúne a compañías operadoras, fabricantes, proveedores, especialistas y referentes de la industria energética. La edición 2026 cuenta con más de 400 marcas expositoras y una agenda de conferencias técnicas, capacitaciones y encuentros empresariales.

Entre las actividades previstas se encuentran reuniones con directivos de empresas, jornadas sobre procesamiento y transporte de gas, espacios para jóvenes profesionales y presentaciones de expositores.

La presencia de Río Negro da continuidad a la estrategia de promoción iniciada en la edición de la Argentina Oil & Gas de Buenos Aires de 2025, cuando la provincia contó por primera vez con un stand propio.