​“No queremos más muertes”: vecinos de Catriel se manifestarán en la Ruta 151 

Vecinos de Catriel convocan a una protesta este miércoles 21 de octubre a las 10 en el acceso a la ciudad para reclamar por el estado de la Ruta Nacional 151.

Vecinos de Catriel convocaron a una manifestación para este miércoles 21 de octubre a las 10 en la torre de acceso a la ciudad, con el objetivo de exigir respuestas por el estado de la Ruta Nacional 151. La protesta se organizó luego de un accidente de tránsito ocurrido durante el fin de semana, en el que murió una adolescente y otras dos personas resultaron gravemente heridas.

La convocatoria se difundió a través de las redes sociales y busca reunir a la comunidad para reclamar obras que mejoren las condiciones de circulación y reduzcan los riesgos en una ruta clave para la conexión de la región.

“¿La ruta nos va a matar a todos? ¿Quién sigue?”, es una de las preguntas que circulan entre los vecinos, en medio de la conmoción por el siniestro vial.

Cómo será la protesta en la Ruta 151

Según la convocatoria difundida por los organizadores, la concentración comenzará a las 10 en la torre de acceso a Catriel. Los participantes llevarán cubiertas y carteles para visibilizar el reclamo.

La propuesta inicial contempla permitir el paso de autos y camionetas, mientras que los camiones no podrían circular durante esa primera etapa. Los vecinos advirtieron que, si no reciben respuestas, el corte podría volverse total.

Los organizadores convocaron a las familias y a toda la comunidad a sumarse para exigir medidas concretas ante el deterioro de la ruta.

Un reclamo por seguridad vial

El estado de la Ruta Nacional 151 es motivo de preocupación recurrente para los habitantes de Catriel y de otras localidades de la región. La traza es utilizada diariamente por vecinos, trabajadores y transporte vinculado a la actividad hidrocarburífera.

Tras el último accidente, el reclamo volvió a cobrar fuerza y los vecinos expresaron su temor por las condiciones en las que deben viajar para trabajar, estudiar o trasladarse entre localidades.

“No queremos más muertes”, expresaron en el mensaje de convocatoria, en el que insistieron en la necesidad de que las autoridades escuchen el pedido y avancen con soluciones.

La manifestación de este miércoles busca mantener visible la demanda de mejoras en la Ruta 151 y reclamar condiciones de circulación más seguras para quienes transitan por ese corredor.