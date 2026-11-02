​Estamos Haciendo Bariloche ganó la elección para reformar la Carta Orgánica 

La alianza Estamos Haciendo Bariloche, integrada por PUL y JSRN, ganó la elección de convencionales con más del 31% de los votos.

La alianza Estamos Haciendo Bariloche, que reúne al intendente Walter Cortés y al gobernador Alberto Weretilneck, ganó las elecciones para elegir a los convencionales que tendrán a su cargo la reforma de la Carta Orgánica Municipal. Con Yanina Sánchez al frente de la lista, el oficialismo consiguió una ventaja clara en los primeros resultados y se ubicó por encima de las otras 12 fuerzas que participaron de los comicios.

La victoria comenzó a perfilarse poco después del cierre de las mesas, a las 18. Cerca de las 20, Cortés salió a celebrar desde el sindicato AMEC, donde aguardaba los resultados junto a integrantes de su espacio. Aunque aseguró que contaban con una amplia mayoría, pidió prudencia hasta conocer el avance del escrutinio.

El respaldo al oficialismo también fue reconocido por dirigentes de otros espacios. Referentes de La Libertad Avanza admitieron la victoria de la alianza y, poco después, Weretilneck se acercó al lugar para felicitar al intendente.

Cómo quedaron las principales fuerzas políticas

Con el 33% de las mesas escrutadas, los datos iniciales de la Junta Electoral ubicaban a Estamos Haciendo Bariloche en el primer puesto, con el 31,7% de los votos. La diferencia con el resto de las listas era amplia, mientras que la disputa por el segundo lugar se mantenía abierta.

La Libertad Avanza, encabezada por Martín Govetto, registraba el 15,15%, apenas por encima de Fuerza Bariloche, que llevaba a Andrea Galaverna como primera candidata y alcanzaba el 14,75%.

Más atrás aparecían Seamos Futuro, con Lihue Bariggi, que obtenía el 7,35%, y el Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST, encabezado por Alhue Gavuzzo, con el 5,7%.

La votación definió la integración de la Convención Constituyente, conformada por 15 representantes. Ese cuerpo será el encargado de discutir y aprobar los cambios en la normativa que establece el funcionamiento institucional de Bariloche. Por eso, el resultado no solo representó un triunfo para Cortés y Weretilneck, sino que también determinó el peso que tendrá cada fuerza en el debate que se abre.

Weretilneck destacó el acuerdo con Cortés

El gobernador siguió el recuento desde el local de Juntos Somos Río Negro y, alrededor de las 20.45, se encontró con Cortés en el espacio de campaña de la calle Onelli. Allí felicitó al intendente y vinculó el resultado con el respaldo a su gestión.

“Felicitaciones para Walter, es un gran respaldo a lo que viene haciendo”, expresó.

Más tarde, Weretilneck sostuvo que la alianza logró construir un entendimiento por encima de las diferencias partidarias y puso el foco en la situación de la ciudad.

“Hemos mostrado a los barilochenses cómo dejamos de lado las cuestiones políticas, partidarias y lo único que nos preocupa y nos interesa es el bienestar de Bariloche, para que Bariloche recupere el tiempo que había perdido”, afirmó.

También se refirió a los cuestionamientos que recibió Cortés durante la campaña y consideró que los vecinos priorizaron la posibilidad de mejorar la ciudad. Según planteó, la reforma busca darle al Ejecutivo municipal herramientas para desarrollar su gestión.