​Encontraron restos humanos enterrados bajo el cemento de una estación de servicio abandonada en Sierra Grande 

El hallazgo se produjo durante trabajos de refacción en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 3. Los restos tenían los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa. La Justicia ordenó una autopsia para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de la muerte.

Un grupo de trabajadores encontró restos humanos enterrados debajo del cemento de una antigua estación de servicio abandonada en Sierra Grande, Río Negro. El descubrimiento ocurrió el sábado 31 de octubre, mientras realizaban tareas de refacción en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso sur a la localidad.

Las primeras observaciones generaron sospechas sobre una posible muerte violenta, debido a las condiciones en las que se encontraban los restos.

Según trascendió, la persona tenía los pies atados, las manos cruzadas y la cabeza cubierta con una bolsa que también estaba sujetada. Sobre ella había una campera oscura.

El hallazgo se produjo cuando uno de los trabajadores advirtió que una parte del terreno tenía una forma similar a una tumba y dio aviso a las autoridades. Al realizar las excavaciones, confirmaron la presencia de restos humanos enterrados.

Personal de la Comisaría 13 intervino en el lugar y delimitó el sector para preservar las evidencias. También trabajaron especialistas de Criminalística de Sierra Grande y San Antonio Oeste, bajo la supervisión de la fiscal Maricel Viotti Zilli.

Trasladaron los restos a Viedma para la autopsia

Durante las pericias se encontraron una dentadura postiza y borcegos que llevaba puestos la persona. Estos elementos podrían aportar información para avanzar en su identificación.

Con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, los restos fueron retirados y trasladados a Viedma, donde se realizará la autopsia.

Los estudios forenses serán fundamentales para determinar la causa de muerte, establecer una antigüedad aproximada de los restos y obtener datos que permitan identificar a la víctima.

Por el momento, la Justicia no confirmó oficialmente las circunstancias del fallecimiento ni cuánto tiempo llevaba el cuerpo enterrado.

El hallazgo generó repercusión en Sierra Grande y abrió distintas especulaciones sobre posibles personas desaparecidas en años anteriores. Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada y la investigación continúa a la espera de los resultados de las pericias.