​Buscan a Alejandro Atero en la Isla Jordán: el operativo llegó hasta Fernández Oro 

Continúa la búsqueda de Alejandro Atero, de 23 años, desaparecido en Cipolletti. Prefectura y bomberos rastrillaron el río Neuquén hasta Fernández Oro.

A tres días de la desaparición de Alejandro Atero, el joven de 23 años que fue visto por última vez el jueves 12 de noviembre en la zona de Isla Jordán, en Cipolletti, continúa el operativo de búsqueda en el río Neuquén. Este domingo, efectivos de distintas fuerzas de Río Negro y Neuquén realizaron nuevos rastrillajes desde el sector de Chacra Ferragut hasta el balneario municipal de Fernández Oro, pero no encontraron rastros.

El despliegue se desarrolló bajo coordinación judicial, con intervención de la Comisaría 4ª de Cipolletti y la Fiscalía de turno. Las tareas comenzaron en el denominado “Punto 0”, ubicado frente al final de la calle Figueroa, y se extendieron hacia la zona de la Confluencia y aguas abajo.

Cómo fue el operativo de búsqueda

Desde las primeras horas del domingo, personal especializado de la Prefectura Naval Argentina realizó recorridas con embarcaciones a lo largo de distintos sectores del cauce. Las pasadas abarcaron aproximadamente ocho millas y se concentraron en puntos donde podrían producirse enganches, como pedreros, zonas de arraigones y meandros.

Desde la fuerza indicaron que el río Neuquén presenta un mayor caudal de agua, una condición que dificulta el acceso a algunos sectores de la costa. Sin embargo, aclararon que el nivel se mantiene dentro de los parámetros normales de erogación.

También participó la Brigada de Buceo y Rescate de la División Bomberos del Cuartel Central de Neuquén, con cuatro efectivos y una embarcación semirrígida. Los rescatistas ingresaron por el final de la calle Obrero Argentino y, tras reunirse en el Punto 0 con la madre del joven para informarle sobre el plan de trabajo, recorrieron ambas márgenes del río en dirección aguas abajo.

El rastrillaje llegó hasta el balneario municipal de Fernández Oro. Allí revisaron sectores considerados posibles puntos de enganche, aunque el resultado también fue negativo.

Por su parte, Bomberos Voluntarios de Cipolletti desplegó dos dotaciones y cinco efectivos que trabajaron en el agua. Los equipos realizaron varias pasadas por el tramo comprendido entre el lugar donde Atero fue visto por última vez, la Confluencia y el sector conocido como Cueva del León.

La búsqueda continúa en la región

El operativo de este domingo dio continuidad a las tareas que habían comenzado el sábado por la tarde, cuando bomberos de Neuquén recorrieron el sector entre el Punto 0 y la Confluencia sin obtener resultados.

Hasta el momento, no se encontraron indicios que permitan establecer qué ocurrió con el joven. La alerta policial permanece activa y las fuerzas intervinientes continúan trabajando en la búsqueda, mientras se definen los próximos pasos del operativo.