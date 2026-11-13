​Disparó contra un hombre, amenazó a otros y ahora no puede ingresar a Balsa Las Perlas 

Un hombre fue acusado por lesiones, amenazas y tenencia ilegal de armas en Balsa Las Perlas. La Justicia le prohibió ingresar al lugar y ordenó monitorearlo.

Un hombre fue acusado por una serie de hechos violentos ocurridos en septiembre en Balsa Las Perlas, entre ellos un ataque a tiros que dejó a una persona con una fractura y el ingreso forzado a una vivienda donde amenazó a dos hombres. La Justicia le prohibió regresar a la localidad y dispuso que utilice un dispositivo de rastreo satelital mientras avanza la investigación.

La formulación de cargos fue realizada por el fiscal adjunto Gabriel Lamas, quien atribuyó al imputado los delitos de lesiones graves y leves agravadas, violación de domicilio, portación ilegal y tenencia de arma de fuego sin autorización.

Según la acusación, el primer episodio ocurrió durante la madrugada del 11 de septiembre de 2026, entre la 1 y la 1.20, en el barrio Costa Esperanza. Allí, el hombre habría abordado a otro en la vía pública y le habría disparado con un revólver calibre 38. El proyectil le provocó una fractura en el húmero izquierdo.

El segundo hecho se registró durante la madrugada siguiente. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el acusado pateó la puerta de una vivienda prefabricada e ingresó por la fuerza. En el interior había dos hombres, uno de ellos la víctima del ataque anterior, que realizaban trabajos de albañilería.

Una vez dentro, los habría amenazado con el arma e intentado dispararles, aunque las detonaciones no se produjeron. Luego golpeó en el rostro a uno de ellos. Los dos hombres consiguieron escapar del lugar.

El allanamiento y el arma secuestrada

Horas después, el 12 de septiembre al mediodía, efectivos de la Subcomisaría 82° realizaron un allanamiento en la vivienda del imputado, también ubicada en Costa Esperanza.

Durante el procedimiento encontraron un revólver calibre 38 con seis cartuchos debajo del colchón donde dormía el hombre. Además, se constató que no estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.

La Fiscalía presentó como elementos para respaldar la acusación las denuncias de las víctimas, las actas policiales, los certificados médicos, los informes del Registro Nacional de Reincidencia y los resultados de las pericias balísticas y criminalísticas. También incorporó el arma y las municiones secuestradas.

Las medidas que deberá cumplir

Ante el riesgo de que el imputado pudiera entorpecer la investigación, el fiscal solicitó dos medidas cautelares: la prohibición total de ingresar a Balsa Las Perlas y la colocación de un dispositivo de monitoreo satelital.

La defensa oficial, a cargo de Horacio Briges Doyhenard, no se opuso a la formulación de cargos, aunque manifestó su desacuerdo con la descripción de los hechos y su materialidad planteada por la Fiscalía. Tampoco presentó objeciones a las restricciones solicitadas.

Finalmente, la jueza de Garantías Rita Lucía tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Las medidas cautelares regirán hasta abril, cuando está previsto que finalice ese período de investigación.