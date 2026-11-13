​Buscan mejorar la detección y el tratamiento de la pubertad precoz en niñas y niños de Río Negro 

Un proyecto de Lorena Matzen propone que Río Negro adhiera a la Ley Nacional 27.732 para facilitar la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la pubertad precoz.

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca incorporar a la provincia al programa nacional de pubertad precoz, con el objetivo de mejorar la detección temprana, el diagnóstico y el acceso al tratamiento para niñas y niños. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Lorena Matzen, de la Unión Cívica Radical, y propone adherir a una ley nacional sancionada en 2023.

La propuesta apunta a establecer un marco de atención que contemple también el seguimiento de los pacientes, la capacitación de profesionales de la salud, la elaboración de protocolos y la difusión de información para la comunidad.

La Ley Nacional 27.732 creó el Programa Pubertad Precoz en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, según los fundamentos del proyecto, la norma todavía no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional y Río Negro no adhirió a ella.

Qué es la pubertad precoz y por qué preocupa su detección

La iniciativa describe la pubertad precoz como la aparición anticipada de signos de desarrollo puberal, generalmente antes de los ocho años en las niñas y de los nueve en los niños.

Entre las consecuencias que pueden presentarse, el texto advierte sobre una aceleración de la maduración ósea que podría comprometer la talla adulta. También señala posibles repercusiones emocionales y sociales durante una etapa especialmente sensible del desarrollo.

Uno de los puntos centrales del planteo es la necesidad de que las familias puedan reconocer las primeras señales y acceder a una consulta médica sin demoras.

Matzen sostiene que la falta de información puede llevar a naturalizar determinados síntomas y postergar la atención. A esto se suman las dificultades para conseguir turnos, realizar estudios y obtener las autorizaciones necesarias para iniciar un tratamiento.

El proyecto apunta a reducir las barreras de acceso

En los fundamentos, la legisladora plantea que los costos y las demoras administrativas no deberían convertirse en obstáculos para las familias que necesitan atención.

La adhesión a la ley nacional permitiría incorporar a Río Negro a un esquema que contempla distintas etapas de abordaje: detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, además de herramientas de capacitación para los equipos de salud e información destinada a la población.

La propuesta también busca que la temática tenga un reconocimiento explícito dentro de las políticas sanitarias provinciales y que se impulsen las acciones correspondientes ante las autoridades nacionales.

El antecedente de la ley nacional

Matzen recordó que la Ley 27.732 fue sancionada el 28 de septiembre de 2023 y mencionó que había trabajado sobre esta problemática durante su etapa como diputada nacional.

En octubre de 2021 presentó el proyecto 4177-D-2021, que, según indicó en los fundamentos de la iniciativa provincial, formó parte del debate legislativo que derivó en la aprobación de la norma nacional.

El planteo también se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el principio del interés superior del niño, para sostener la necesidad de garantizar una atención oportuna y continua.

Por el momento, se trata de una iniciativa legislativa que deberá avanzar en su tratamiento. Su eventual aprobación permitiría formalizar la adhesión de Río Negro a un programa nacional orientado a mejorar la atención de niñas y niños con pubertad precoz.