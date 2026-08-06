​El programa provincial Enfocar llegará a Cipolletti con atención oftalmológica y entrega gratuita de anteojos 

El operativo se desarrollará entre agosto y septiembre en distintos barrios de la ciudad. Brindará controles visuales, exámenes clínicos y entrega de anteojos a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, anunció junto al ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, Juan Pablo Muena, la llegada del programa provincial Enfocar RN, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a la salud visual mediante operativos gratuitos en distintos puntos de la ciudad.

Las jornadas se realizarán durante agosto y septiembre, con atención de 9 a 14, mediante turnos por orden de llegada.

El programa está dirigido a niños y adolescentes de 6 a 18 años, adultos mayores de 60, personas con discapacidad sin límite de edad y pacientes oncológicos y diabéticos. Para acceder a la atención será necesario presentar DNI o Certificado Único de Discapacidad (CUD), según corresponda.

Qué servicios brinda

A través de unidades móviles equipadas con consultorios oftalmológicos y laboratorios ópticos, Enfocar RN ofrece:

Controles de agudeza visual.

Exámenes clínicos.

Entrega gratuita de anteojos graduados.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es resolver cerca del 80% de las consultas en el mismo operativo, agilizando el acceso a tratamientos y reduciendo las barreras económicas y geográficas.

Además, todas las prestaciones quedarán registradas mediante un sistema digital desarrollado por ALTEC SE, que permitirá realizar un seguimiento personalizado de cada paciente.

Cronograma de atención

El operativo comenzará el 12 de agosto en el Estadio Municipal y luego recorrerá distintos sectores de Cipolletti, entre ellos el barrio Martín Fierro, el Distrito Vecinal Noreste, el Sindicato de la Fruta, los Centros de Promoción Comunitaria (CPC), Isla Jordán, Balsa Las Perlas, Santa Elena y Ferri.

Las actividades finalizarán el 8 de septiembre, nuevamente en el Estadio Municipal.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro busca fortalecer el acceso a la salud visual como una política pública orientada a mejorar la calidad de vida, promover la inclusión y garantizar igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables.