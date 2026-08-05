​Intentó separar una pelea entre perros, hirió a uno con una piedra y la Justicia descartó el maltrato animal 

El Juzgado de Paz archivó la denuncia al considerar que no existió intención de causar daño. El perro herido perdió la visión de ambos ojos, aunque su dueño aún puede reclamar una indemnización por la vía civil.

El Juzgado de Paz de Río Colorado desestimó una denuncia por presunto maltrato animal contra un hombre que, al intentar separar una pelea entre dos perros, arrojó una piedra que impactó en uno de los animales y le provocó la pérdida de la visión en ambos ojos.

El hecho ocurrió cuando el hombre advirtió que su perro se había escapado y se enfrentaba con un border collie. Con la intención de poner fin a la pelea, lanzó una piedra para intentar separarlos, pero el proyectil terminó golpeando al otro animal y le ocasionó una grave lesión ocular.

El border collie fue asistido por un veterinario, quien certificó que había quedado ciego. A raíz de esa situación, su propietario presentó una denuncia al considerar que se trataba de un caso de maltrato animal.

Sin embargo, durante el proceso, el acusado sostuvo que nunca tuvo intención de lastimar al perro y que su única finalidad era detener el enfrentamiento entre ambos animales.

La Justicia descartó que existiera maltrato animal

Tras analizar las pruebas, la jueza de Paz resolvió archivar las actuaciones al entender que los hechos no encuadraban en la figura de maltrato animal prevista en el Código Contravencional.

En la resolución se señaló que esa infracción requiere una conducta dolosa, es decir, la intención deliberada de causar daño al animal. Según el fallo, de los testimonios y las circunstancias del caso surgía que el hombre actuó para separar la pelea y que la lesión fue una consecuencia no buscada de esa acción.

La magistrada también consideró que la conducta podría estar comprendida dentro de una causal de no punibilidad prevista para quienes intervienen con el objetivo de impedir una agresión, siempre que el medio empleado resulte una respuesta a esa situación.

También descartaron otra infracción

La sentencia además rechazó aplicar la figura de custodia de animales, ya que esa contravención solo contempla los casos en los que un animal provoca lesiones a una persona debido a la falta de control de su propietario.

Como en este episodio el daño fue sufrido por otro animal y no por una persona, la norma no resultó aplicable.

No obstante, la resolución aclara que el archivo de la causa contravencional no impide que el dueño del border collie pueda iniciar una demanda en la Justicia civil para reclamar una indemnización por los daños ocasionados.