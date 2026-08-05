​Rescataron y liberaron un lobo marino en Las Grutas durante un operativo de fauna 

El ejemplar fue hallado fuera de su entorno natural, en la zona de médanos. Tras ser evaluado por especialistas, fue devuelto al mar. Además, rescataron un macá plateado que permanece en rehabilitación.

Una hembra subadulta de lobo marino de un pelo fue rescatada y liberada este lunes en Las Grutas, luego de ser encontrada fuera de su hábitat natural en la zona de médanos, entre la Quinta y la Sexta Bajada.

El operativo fue realizado por personal de la Subsecretaría de Fauna Silvestre y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, encabezado por el guardafauna Sebastián Ortega. Tras una evaluación clínica que confirmó que el animal se encontraba en buen estado de salud, fue trasladado mediante protocolos de manejo seguro y liberado en un sector costero apto para su descanso y regreso al mar.

Desde el organismo destacaron que la rápida intervención permitió evitar situaciones de riesgo tanto para el ejemplar como para vecinos, turistas y mascotas que transitaban por el lugar.

También rescataron un macá plateado

Durante la misma jornada, el equipo de Fauna Silvestre intervino en el rescate de un macá plateado, una especie característica de la Patagonia.

El ave fue trasladada para su evaluación veterinaria y permanece en un centro de rehabilitación, donde recibe los cuidados necesarios hasta que pueda ser liberada nuevamente en su ambiente natural.

El subsecretario de Fauna Silvestre, Iván López, destacó el trabajo de los equipos que participaron del operativo.

“Cada rescate refleja el compromiso de nuestros equipos con la protección de la fauna silvestre y con una convivencia responsable entre las personas y la naturaleza”, señaló.

Recomiendan no intervenir ante la presencia de fauna silvestre

El lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) es una especie habitual de la costa rionegrina y cumple un papel clave en el equilibrio del ecosistema marino. Río Negro cuenta con cuatro colonias reproductivas distribuidas a lo largo de su litoral atlántico, mientras que el Golfo San Matías y Punta Villarino forman parte de las áreas que utiliza para descansar.

Las autoridades recordaron que, ante la presencia de fauna silvestre, es fundamental mantener una distancia prudente, no intentar alimentarla ni moverla, y dar aviso a los organismos competentes para que intervengan los equipos especializados.

Según remarcaron, una actuación responsable contribuye a proteger a los animales y preservar los ecosistemas naturales de la provincia.