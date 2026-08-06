​El primer buque del proyecto de GNL inició su preparación final y llegará a Río Negro en 2027 

El Hilli Episeyo partió desde Camerún rumbo a Singapur para ser reacondicionado antes de incorporarse al proyecto de Southern Energy en el Golfo San Matías. La unidad será clave para la producción y exportación de Gas Natural Licuado desde la costa rionegrina.

El proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) que se desarrollará en la costa de Río Negro dio un nuevo paso con la partida del Hilli Episeyo, el primer buque de licuefacción que formará parte de la iniciativa impulsada por Southern Energy.

Tras ocho años de operación frente a las costas de Camerún, la unidad de Golar LNG inició su viaje hacia el astillero Seatrium, en Singapur, donde será sometida a un proceso integral de mantenimiento, modernización y extensión de su vida útil antes de arribar al Golfo San Matías.

Una pieza clave para la primera etapa del proyecto

El Hilli Episeyo tiene una capacidad de producción de 2,45 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a unos 11,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Su llegada a las costas rionegrinas está prevista para mediados de 2027, mientras que el inicio de las operaciones comerciales se proyecta para fines de ese mismo año.

La embarcación permanecerá vinculada durante 20 años al desarrollo de Southern Energy, consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

En una segunda etapa se incorporará un segundo buque de licuefacción, el MKII, lo que permitirá elevar la capacidad conjunta de producción hasta cerca de 6 millones de toneladas anuales de GNL.

Río Negro, un polo estratégico para la exportación de energía

El avance del proyecto también contempla la construcción de infraestructura terrestre y submarina, sistemas de compresión y amarre, además de las obras necesarias para conectar la producción de gas de Vaca Muerta con la futura terminal flotante instalada frente a la costa rionegrina.

Con estas inversiones, el Golfo San Matías busca consolidarse como un punto estratégico para la exportación de gas argentino hacia los mercados internacionales, impulsando además el desarrollo portuario, logístico e industrial de la Región Atlántica.

La partida del Hilli Episeyo representa uno de los hitos más importantes del cronograma y marca el comienzo de la etapa final de preparación de la primera unidad que permitirá transformar el gas de Vaca Muerta en GNL destinado al mercado mundial.