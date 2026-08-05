​Cipolletti consolida el “Trapito Cero”: aseguran que los controles erradicaron la actividad en la vía pública 

El Municipio destacó que ya no se registran cuidacoches en las calles de la ciudad gracias a la ordenanza que prohibió la actividad y a los controles permanentes. La experiencia fue tomada como referencia por otros municipios de la región.

La Municipalidad de Cipolletti aseguró que la ciudad logró erradicar la presencia de cuidacoches en la vía pública, como resultado de la aplicación de la ordenanza que prohibió la actividad y de los operativos de fiscalización que se realizan de manera permanente.

Según informó el Ejecutivo municipal, las recorridas efectuadas durante la mañana, la tarde, la noche y la madrugada confirmaron que actualmente no se registra presencia de “trapitos” en las calles, una problemática que durante años generó reclamos de vecinos y comerciantes.

Una ordenanza impulsada tras los reclamos vecinales

Desde el Municipio recordaron que la iniciativa surgió a partir de numerosas denuncias por situaciones de intimidación, pedidos compulsivos de dinero y conflictos vinculados al estacionamiento en distintos sectores de la ciudad.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo elaboró un proyecto que posteriormente fue aprobado por el Concejo Deliberante, estableciendo la prohibición de la actividad de los cuidacoches y otorgando herramientas para su control.

El objetivo, señalaron, fue recuperar el espacio público, garantizar la libre circulación y brindar mayor tranquilidad a quienes transitan diariamente por Cipolletti.

Un modelo que fue replicado en otras ciudades

La Municipalidad destacó que la experiencia cipoleña se convirtió en un antecedente para otros municipios de la región.

Según indicaron, ciudades como Neuquén, General Roca y San Carlos de Bariloche avanzaron posteriormente con regulaciones similares, mientras que otras localidades analizan iniciativas para abordar la misma problemática.

“Las calles volvieron a ser de los vecinos”

El intendente Rodrigo Buteler afirmó que el resultado alcanzado responde a una política sostenida en el tiempo y al trabajo permanente de los equipos municipales.

“Cuando impulsamos esta ordenanza lo hicimos convencidos de que las calles tenían que volver a ser de los vecinos. Muchos decían que era imposible, pero hoy los resultados están a la vista. No alcanza con sancionar una norma; después hay que hacerla cumplir todos los días”, expresó.

El jefe comunal también agradeció el trabajo del personal de la Secretaría de Fiscalización y de las distintas áreas municipales que participan de los operativos de control.

Los controles continuarán

Desde el Municipio remarcaron que las inspecciones seguirán realizándose de forma permanente para evitar que la actividad vuelva a instalarse en la ciudad.

Además, sostuvieron que la política de “Trapito Cero” forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento urbano orientada a recuperar el espacio público, fortalecer la convivencia ciudadana y brindar mayor seguridad a vecinos y visitantes.