​Alberta recibió en Fernández Oro el certificado N.º 100 como proveedora rionegrina 

Alberta recibió el certificado 100 del Registro de Proveedores Rionegrinos. La empresa trabaja en el gasoducto San Matías y proyecta un parque empresarial.

La empresa Alberta recibió en Fernández Oro el certificado número 100 del Registro de Proveedores Rionegrinos para Proyectos Energéticos, una herramienta creada para ampliar la participación de firmas locales en las grandes obras de la provincia. Durante la visita, el gobernador Alberto Weretilneck recorrió el centro logístico de la compañía y conoció los servicios que presta en Chichinales para la construcción del gasoducto San Matías.

La entrega marca un nuevo paso en la incorporación de empresas rionegrinas a la cadena de proveedores de la actividad energética. Weretilneck destacó que el objetivo del registro es que las inversiones que llegan a la provincia también generen oportunidades de trabajo y crecimiento para firmas locales.

“Detrás de esa apuesta hay inversión, trabajo y capacidad para acompañar la transformación que vive nuestra provincia”, expresó el mandatario. También remarcó que el sistema busca vincular los grandes proyectos con empresas que invierten y generan empleo en Río Negro.

El trabajo de Alberta en la obra del gasoducto

Uno de los servicios que presta la compañía está vinculado con el campamento ubicado en Chichinales, en el kilómetro 167 de la obra del gasoducto San Matías. Allí se encarga de la administración de las instalaciones, la limpieza y el lavado de la ropa del personal que trabaja en el proyecto.

Federico Kreplak, representante de Alberta, explicó que las tareas demandarán la participación directa de 19 trabajadores, además de personal de las áreas de soporte y logística.

La firma también ofrece alojamiento para empresas, construcción de campamentos y servicios de seguridad patrimonial. Para desarrollar esas actividades cuenta con tres centros logísticos: el de Fernández Oro, otro ubicado en el sector Z1 de Neuquén capital y un tercero en Añelo.

Durante la recorrida, Kreplak presentó además una iniciativa para ampliar las actividades en el predio de Fernández Oro. La propuesta contempla desarrollar un parque industrial y empresarial destinado a industrias livianas, logística y distribución.

La idea es que ese espacio funcione como punto de descarga para camiones de gran porte y permita organizar desde allí el reparto de mercadería hacia las ciudades mediante vehículos de menor tamaño.

Qué beneficios tiene el Registro de Proveedores Rionegrinos

La certificación acredita que una empresa está inscripta como Proveedor Rionegrino y le permite acceder al régimen de preferencia previsto para las contrataciones de los proyectos alcanzados. Bajo ese esquema, las compañías responsables de las obras, junto con sus contratistas y subcontratistas, deben invitar a proveedores registrados a presentar sus ofertas.

Mario Figueroa, secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, explicó que el registro busca formalizar la participación de firmas locales con capacidad para prestar servicios en proyectos energéticos y en el sector de exploración y producción de hidrocarburos.

El funcionario señaló que, además de facilitar el vínculo entre las pequeñas y medianas empresas y quienes ejecutan las obras, la Provincia trabaja en programas de capacitación para fortalecer las capacidades de los proveedores.

Las empresas interesadas en incorporarse pueden consultar los requisitos y completar el trámite a través del sitio oficial del Registro de Proveedores Rionegrinos para Proyectos Energéticos.

De la actividad también participaron el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amatti, y el interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Mariano Lavín. La entrega del certificado número 100 refleja el avance del esquema provincial para integrar a empresas locales a las inversiones energéticas y ampliar las oportunidades de actividad económica en Río Negro.