​Robó una billetera y cayó tras usar la tarjeta de crédito 

Un hombre denunció el robo de su billetera en Villa Regina y recibió avisos de compras con su tarjeta. La Policía encontró al sospechoso a las pocas horas.

Un hombre de 30 años fue detenido en Villa Regina después de robar una billetera del interior de una camioneta y utilizar las tarjetas bancarias de su dueño. La detención se produjo durante la madrugada, luego de que el damnificado recibiera en su celular las alertas de compras mientras realizaba la denuncia en la Comisaría 5°.

El hecho había comenzado cerca de las 3 de la mañana, cuando un vecino advirtió que un desconocido sacaba pertenencias de una Nissan Frontier estacionada sobre la calle Uspallata Norte.

Al salir de su vivienda, el propietario alcanzó a observar a un hombre que escapaba a pie con una campera azul. Durante la huida, el sospechoso habría arrojado algunos de los objetos sustraídos sobre la cuadra siguiente.

El dueño de la camioneta recuperó las pertenencias que habían quedado en la calle, pero al revisar lo ocurrido descubrió que le faltaba la billetera, donde llevaba documentación personal y tarjetas bancarias.

Las compras con tarjeta permitieron localizar al sospechoso

Horas después, mientras el hombre de 40 años realizaba la denuncia en la dependencia policial, comenzaron a llegarle notificaciones de consumos efectuados con su tarjeta de crédito en comercios del centro de Villa Regina.

Los avisos permitieron advertir que el presunto autor todavía se encontraba en la zona y que estaba utilizando el medio de pago sustraído. Con los datos aportados por la víctima, los efectivos iniciaron un rastrillaje por las calles cercanas.

El operativo terminó alrededor de las 5.45, cuando una patrulla interceptó a un hombre de 30 años en la intersección de Los Nogales y la subida Sidrera. El sospechoso, domiciliado en el barrio La Grava, coincidía con las características físicas aportadas por el denunciante.

Durante la requisa, los policías encontraron entre sus pertenencias una tarjeta Visa a nombre del hombre que había realizado la denuncia.

La Fiscalía ordenó la detención

Tras el procedimiento, la fiscal de turno dispuso la detención del sospechoso por el delito de hurto. También ordenó la intervención del personal de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Judicial para avanzar con las actuaciones.