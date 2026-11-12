​La ESRN 161 de Cipolletti terminó su nuevo edificio y prepara la mudanza 

La ESRN 161 de Cipolletti ya tiene su edificio terminado. La Provincia invirtió más de $1.400 millones y los estudiantes podrán mudarse para cerrar el año allí.

La ESRN 161 de Cipolletti ya tiene terminado su nuevo edificio y quedó en condiciones de recibir a la comunidad educativa. La Provincia confirmó que la escuela podrá comenzar la mudanza para finalizar el ciclo lectivo 2026 en su sede propia, después de una inversión superior a los $1.400 millones con fondos provinciales.

La obra había quedado paralizada por el Gobierno nacional y fue completada con recursos de Río Negro. Con la finalización de los trabajos, la institución dejará de depender de espacios que no eran propios y contará con instalaciones diseñadas para las actividades escolares, deportivas y comunitarias.

“Estamos muy contentos. La ESRN 161 tiene edificio propio, un edificio moderno, con playones, con aulas digitales, con aulas robóticas, con Salón de Usos Múltiples, con todo el confort y con todas las comodidades que tiene que tener un edificio educativo”, expresó Weretilneck.

La sede cuenta con aulas digitales, un Aula Maker, espacios destinados a actividades de robótica, dos playones deportivos y un gimnasio. También dispone de un Salón de Usos Múltiples (SUM) con ingreso independiente, pensado para recibir actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias.

El espacio podrá ser utilizado tanto por la institución como por vecinos del sector, lo que amplía las posibilidades de uso más allá de la actividad escolar.

Durante la recorrida, el Gobernador confirmó que las autoridades educativas ya pueden organizar el traslado. El Consejo Escolar de Cipolletti deberá coordinar los medios necesarios para que la mudanza se concrete y los estudiantes puedan terminar el año en las nuevas instalaciones.

La muestra de fin de año también se realizará en el edificio propio, según anticiparon desde el Gobierno provincial.

En paralelo con la finalización del establecimiento, el municipio lleva adelante mejoras en el perímetro. Buteler señaló que se trabaja en el asfaltado de las calles que rodean la escuela y en la renovación de la iluminación, con el reemplazo de luminarias por tecnología LED.

También mencionó intervenciones para mejorar los playones deportivos del sector.