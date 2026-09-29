​El Nahuel Huapi tendrá nuevos servicios y más inversión para accesos y emergencias 

El Parque Nacional Nahuel Huapi firmó un convenio por dos años para mejorar accesos, atención al visitante, mantenimiento y servicios de emergencia.

El Parque Nacional Nahuel Huapi firmó un convenio interadministrativo para fortalecer la gestión de los accesos, mejorar la atención a los visitantes y reforzar distintos servicios dentro del área protegida.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y fue firmado por el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu; el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Agustín Pedro Ríos; y los comisionados de fomento de Villa Mascardi, Laura Mesa; Villa Llanquín, Cristian Sánchez; y El Manso, Carlos Almasan.

También participaron autoridades provinciales y del Parque Nacional, en una iniciativa que articula a la Administración de Parques Nacionales (APN), el Gobierno de Río Negro y las comisiones de fomento.

Qué sectores estarán incluidos

El convenio contempla la gestión del cobro de los derechos de acceso y la atención integral a los visitantes en sectores estratégicos del parque.

Entre ellos se encuentra el centro de informes ubicado en el acceso al Cerro Tronador y Cascada Los Alerces, sobre la Ruta Nacional 40 Sur. También incluye los puntos habilitados durante la temporada en los ríos Limay y El Manso.

Los servicios abarcarán la venta online de tickets, la validación de accesos para prestadores turísticos, información para quienes ingresen al área protegida y la comunicación de recomendaciones relacionadas con la seguridad y el cuidado del ambiente.

El valor de las tarifas continuará siendo definido exclusivamente por la Administración de Parques Nacionales. El cobro se realizará mediante los sistemas habilitados por el organismo, incluidas las modalidades digitales.

Mantenimiento, obras y un helicóptero para emergencias

El acuerdo establece además tareas de mantenimiento y limpieza permanente en centros de atención, cabinas, oficinas y sanitarios públicos ubicados en distintos sectores de uso público y portadas de ingreso.

Uno de los puntos centrales es el compromiso de realizar inversiones anuales en mantenimiento y obras por un monto equivalente, como mínimo, al 5% de la recaudación.

También se contempla la provisión de repuestos y servicios técnicos para maquinaria vial de la Administración de Parques Nacionales.

Otro de los compromisos previstos es la contratación de un servicio de helicóptero con un mínimo de 20 horas anuales de vuelo. La aeronave estará destinada a tareas de búsqueda, rescate y atención de emergencias médicas dentro de la jurisdicción del Parque Nacional.

En cuanto a la distribución de los ingresos, el convenio establece que la parte encargada de prestar los servicios retendrá el 50% de lo recaudado como retribución y deberá rendir el 50% restante a la Administración de Parques Nacionales.

La atención de los accesos se mantendrá durante todo el año, con horarios diferenciados según la temporada y una dotación mínima de cobradores e informantes.

El objetivo del acuerdo es coordinar la gestión de los accesos y servicios al visitante, reforzar las condiciones de seguridad, mejorar la infraestructura y acompañar la actividad de las localidades vinculadas al parque, en el marco de la conservación del patrimonio natural y cultural del Nahuel Huapi.