​Cipolletti puso en marcha un operativo especial para recuperar las calles tras la lluvia 

El Municipio de Cipolletti puso en marcha este lunes un operativo intensivo de bacheo y mantenimiento de calles luego del temporal de lluvia que afectó a la ciudad y generó daños en distintos sectores. Cuatro cuadrillas comenzaron a recorrer las calles para recuperar la transitabilidad, con prioridad en las arterias troncales.

El despliegue está coordinado por la Secretaría de Obras Públicas y contempla reparaciones con material flexible, una alternativa que permite intervenir de manera rápida sobre los sectores deteriorados y atender los puntos más comprometidos.

Las zonas donde comenzaron los trabajos

Durante la jornada, las cuadrillas municipales trabajan en distintos sectores de Cipolletti. Entre las áreas previstas se encuentran la zona Centro y el barrio San Pablo, además de los corredores Este-Oeste desde Alem hacia Circunvalación, por Arturo Illia.

También se realizan tareas en el eje Norte-Sur, desde Mengelle hacia Naciones Unidas, y sobre calles Arturo Illia, Juan Domingo Perón y Julio D. Salto.

El operativo busca avanzar calle por calle y atender especialmente aquellos lugares donde el agua provocó deterioros que afectan la circulación.

A las tareas de bacheo se sumó durante el fin de semana el trabajo con maquinaria vial en calles de tierra de los barrios Costa Norte y 2 de Agosto. El objetivo es recuperar las condiciones de circulación y avanzar con el mantenimiento general de los sectores que también fueron afectados por las precipitaciones.

También trabajan en calles de tierra y zonas anegadas

Desde Servicios Públicos informaron que este lunes las máquinas viales continuarán con tareas de mantenimiento en calles de tierra sobre Perón, después del cruce con Illia, y Lalor.

En paralelo, el Municipio reforzó el desagote de los sectores más afectados por la lluvia mediante camiones chupadores. El operativo apunta a retirar el agua acumulada y facilitar la recuperación de las zonas donde las precipitaciones dejaron mayores inconvenientes.

De esta manera, el Municipio concentró personal, maquinaria y equipos en las tareas posteriores al temporal, con intervenciones simultáneas en calles pavimentadas y de tierra.

El plan se desarrolla mientras continúan las tareas de recuperación de la infraestructura vial, en una ciudad donde las lluvias dejaron distintos puntos con problemas de circulación y obligaron a reforzar el mantenimiento urbano.