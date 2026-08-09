​Fuertes heladas en Bariloche: piden extrema precaución al circular 

Bariloche amaneció con fuertes heladas y hielo en calles y rutas. Protección Civil pidió extrema precaución y recordó la obligación de portar cadenas.

Bariloche amaneció este domingo con fuertes heladas y presencia de hielo en distintos sectores de la ciudad y la región, una situación que redujo la adherencia de las calzadas y obligó a reforzar las recomendaciones para quienes deban circular.

Desde Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche solicitaron extremar las medidas de prevención, reducir la velocidad y evitar desplazamientos que no sean necesarios.

Entre los sectores donde se detectó presencia de hielo se encuentran las avenidas Bustillo y de los Pioneros, Circuito Chico, Ruta 82 y distintos tramos de Elordi, Onelli, Pasaje Gutiérrez y Juan Herman. De acuerdo con el reporte oficial, permanecen transitables, aunque con extrema precaución.

Los sectores donde hay que extremar los cuidados

Especial atención requieren los accesos a los cerros Catedral y Otto, donde se registra baja adherencia y es obligatoria la portación de cadenas.

La misma recomendación alcanza a quienes circulen por la Ruta Nacional 40 Sur en dirección a El Bolsón, debido a las condiciones que presenta la calzada.

En la Ruta Provincial 23 también se registran sectores con hielo y baja adherencia. Por su parte, las rutas nacionales 237 y 40 Norte, hacia Villa La Angostura, permanecen transitables, aunque se solicita circular con extrema precaución.

Las condiciones pueden variar durante la jornada, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre las calzadas.

Recomendaciones para circular

Protección Civil recordó que es obligatorio portar cadenas físicas y utilizarlas cuando las condiciones de la calzada lo requieran.

También se recomienda circular a velocidad reducida, aumentar la distancia respecto del vehículo que circula adelante y evitar frenadas o maniobras bruscas que puedan provocar pérdida de control.

Ante la presencia de hielo y las bajas temperaturas, el pedido de las autoridades es limitar los desplazamientos a aquellos que sean necesarios y extremar los cuidados tanto dentro de la ciudad como en las rutas de la región.