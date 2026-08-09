​María Emilia Soria lanzó su candidatura a gobernadora de Río Negro con un llamado a la unidad 

La intendenta de General Roca presentó formalmente su postulación en un acto realizado en el Club Italia Unida, bajo la consigna “Vamos Río Negro”. Planteó la construcción de un espacio colectivo y reivindicó la unidad como herramienta electoral y de gestión.

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, formalizó su candidatura a la gobernación de Río Negro durante un acto realizado en el Club Italia Unida, bajo la consigna “Vamos Río Negro”.

El lanzamiento tuvo como eje central la construcción de un espacio amplio y colectivo, con un fuerte llamado a la unidad de distintos sectores del peronismo y fuerzas vinculadas al espacio opositor al Gobierno nacional.

Durante el acto, Soria presentó su candidatura como un proyecto que busca recuperar una experiencia de unidad política que, según planteó, permitió al peronismo llegar al gobierno provincial en 2011.

La dirigente también apeló a la memoria de su padre, el exgobernador Carlos “Gringo” Soria, quien asumió la gobernación el 10 de diciembre de 2011 y falleció 21 días después en General Roca.

La presentación estuvo acompañada por un video oficial que incluyó imágenes del exgobernador y referencias a aquella etapa política.

En cuanto a su propuesta, Soria planteó la necesidad de fortalecer el rol del Estado y cuestionó las políticas del Gobierno nacional. El eje quedó sintetizado en la consigna de que Río Negro necesita un “mejor Estado”, en lugar de una reducción de su presencia.

El lanzamiento contó con la presencia de dirigentes nacionales y provinciales, intendentes, legisladores y representantes sindicales.

Entre los dirigentes que acompañaron a la candidata estuvieron los diputados nacionales Adriana Serquis y Marcelo Mango, el senador nacional Martín Soria y la senadora nacional Ana Marks.

También participaron los intendentes Daniela Salzotto, de Catriel; Silvia Penilla, de Ingeniero Huergo; Albino Garrone, de Godoy; Claudia Montanaro, de Cervantes; y Héctor Leineker, de Conesa.

La Legislatura provincial tuvo representación de los bloques Vamos con Todos y Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, mientras que también participaron referentes de distintos sindicatos y organizaciones gremiales.

El espacio presentó la candidatura bajo una convocatoria a ampliar la unidad política de cara a las próximas elecciones provinciales y con la intención de consolidar una alternativa frente al oficialismo provincial y al Gobierno nacional.