​Viedma tendrá seis frecuencias semanales con Buenos Aires desde el lunes 

La ampliación de la conexión aérea con Aeroparque sumará dos vuelos semanales y permitirá mejorar las alternativas de viaje, además de favorecer el turismo y la actividad productiva en la costa rionegrina.

Desde el próximo lunes, Viedma contará con seis frecuencias semanales con Buenos Aires, a través de una ampliación de los vuelos entre el aeropuerto de la capital rionegrina y Aeroparque.

La nueva programación incorporará dos frecuencias adicionales, lo que representa un incremento del 50% en la conexión aérea. Los servicios estarán distribuidos entre la mañana y la tarde, facilitando la planificación de viajes de turismo, trabajo y estadías más extensas.

La mayor conectividad también permitirá utilizar a Viedma como punto de partida para recorrer distintos destinos de la costa rionegrina, entre ellos El Cóndor, el Camino de la Costa, San Antonio Este, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.

La ampliación de los vuelos coincidirá además con el inicio de la temporada de avistaje de ballenas, prevista para el 14 de agosto en Las Grutas. La llegada de la ballena franca austral al Golfo San Matías constituye uno de los principales atractivos turísticos de la región.

La nueva programación contempla vuelos los lunes, martes y jueves, con salida desde Aeroparque a las 7 y llegada a Viedma a las 8.45. El regreso partirá a las 9.25 y arribará a Buenos Aires a las 11.

Los miércoles, viernes y domingos, los vuelos despegarán de Aeroparque a las 15.20 y llegarán a Viedma a las 17.05. El regreso está previsto para las 17.45, con arribo a Buenos Aires a las 19.20.

La conexión aérea también estará acompañada por beneficios para quienes viajen entre Buenos Aires y Viedma con Aerolíneas Argentinas. Hasta el 30 de septiembre, los pasajeros podrán presentar su tarjeta de embarque y acceder a promociones en alojamientos, excursiones, alquiler de vehículos, avistaje de ballenas, astroturismo, trekking y gastronomía en distintos destinos de la costa.

La incorporación de las nuevas frecuencias apunta además a facilitar los viajes vinculados con la actividad empresarial y los proyectos productivos de la provincia, al ampliar las posibilidades de conexión durante toda la semana.