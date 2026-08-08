​Entraron a una casa, amenazaron a una adolescente y fueron detenidos en Cipolletti 

Dos hombres fueron aprehendidos tras un robo con privación de la libertad en el Barrio Obrero de Cipolletti. La víctima logró escapar y pedir ayuda.

Dos hombres fueron aprehendidos este miércoles por la mañana en el Barrio Obrero de Cipolletti, luego de ser señalados como los presuntos autores de un robo en una vivienda. Una adolescente fue amenazada con un arma blanca y encerrada en un baño durante el hecho.

Dos hombres fueron aprehendidos este miércoles por la mañana en el Barrio Obrero de Cipolletti, luego de un violento robo ocurrido dentro de una vivienda. Según la investigación, los sospechosos habrían amenazado con un arma blanca a una adolescente y la encerraron en el baño mientras sustraían distintos elementos del domicilio.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 45°, que intervinieron a partir de un llamado de emergencia realizado después del hecho.

De acuerdo con la información aportada a la investigación, los presuntos autores ingresaron a la vivienda y redujeron a la adolescente. Durante el robo se llevaron una notebook, un teléfono celular y distintos alimentos que se encontraban en el domicilio.

La joven consiguió escapar y rápidamente pidió ayuda a un familiar. A partir de ese aviso se dio intervención a la Policía y al propietario de la vivienda, quienes comenzaron a aportar información sobre lo ocurrido y sobre la posible ubicación de los sospechosos.

El operativo en el barrio

Cuando el denunciante llegó al sector, observó a dos hombres a unos 30 metros de la vivienda donde se había producido el robo. Ante esa situación, los efectivos de la Comisaría 45° desplegaron un operativo en la zona.

Los sospechosos fueron finalmente encontrados en el patio de una vivienda lindera y quedaron aprehendidos. Posteriormente, la adolescente los reconoció como las personas que, según su relato, habían participado del robo.

El procedimiento permitió recuperar la pista de los presuntos autores pocos minutos después de iniciado el operativo, aunque la información difundida no precisa si los elementos sustraídos fueron recuperados.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas se encuentra la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), debido a que la víctima es menor de edad.

También fue convocado el Gabinete de Criminalística para realizar el relevamiento de pruebas y obtener elementos que permitan reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La investigación continúa bajo la calificación provisoria de robo calificado y privación ilegítima de la libertad, mientras la Fiscalía aguarda los resultados de las medidas ordenadas y define los próximos pasos procesales.

El episodio generó preocupación en el Barrio Obrero por la violencia denunciada dentro de la vivienda y por la situación atravesada por la adolescente, que logró escapar y dar aviso a un familiar para que se activara el operativo policial.