​Cipolletti avanza con una obra clave de desagües pluviales y licita la ampliación del Penal 5 

El Municipio de Cipolletti y el Gobierno de Río Negro avanzaron con obras clave para la ciudad: se firmó el contrato para el entubamiento de tres desagües pluviales por más de $4.770 millones y se licitó la ampliación del Penal 5, con una inversión superior a $567 millones.

El Municipio y la Provincia firmaron el contrato para entubar desagües en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas. La obra tendrá una inversión superior a $4.770 millones y un plazo de ejecución de 12 meses. Además, se presentaron tres ofertas para construir un nuevo anexo penitenciario con capacidad para 36 internos.

La ciudad de Cipolletti sumará una importante obra de infraestructura destinada a mejorar el sistema de desagües pluviales y reducir los anegamientos durante los episodios de lluvia. El contrato fue firmado por el intendente Rodrigo Buteler y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, durante un acto realizado en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel.

La obra será ejecutada por la empresa Riveiro SRL, que tendrá a su cargo los trabajos por un monto de $4.770.025.119,43 y con un plazo de ejecución de 360 días corridos, equivalente a 12 meses.

El proyecto contempla el entubamiento de los desagües pluviales en sectores de las calles Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas, tres de las principales cuencas del sistema pluvial de la ciudad.

El objetivo es mejorar la capacidad de evacuación de los excedentes de agua, reducir los anegamientos y favorecer las condiciones de transitabilidad y salubridad en distintos sectores de Cipolletti.

La iniciativa será desarrollada de manera articulada entre la Municipalidad y el Departamento Provincial de Aguas (DPA), con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mediante la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE).

Cómo serán las obras en los tres sectores

En Vélez Sarsfield, los trabajos se extenderán sobre la avenida, entre Juan F. Kennedy y la Circunvalación Presidente Juan Domingo Perón. Allí se construirá la continuación del conducto principal existente, con una sección rectangular de 1,70 metros de ancho por 1,90 metros de alto.

El proyecto también contempla drenes laterales, cordones cuneta y nuevos sumideros para captar y conducir los excedentes de lluvia. Además, se prevé la demolición de ocho alcantarillas existentes y el reemplazo de sumideros.

En Naciones Unidas, la obra comenzará en la intersección de Dignidad y Alberdi y continuará hacia distintos sectores hasta conectarse con el colector Curri Lamuel, próximo a Presidente Arturo Illia.

El proyecto incluye doce badenes de cruce de calle con sumideros y tres ramales secundarios destinados a mejorar la captación y conducción del agua hacia el conducto principal.

En tanto, en Paso de los Libres, el entubamiento comenzará en Los Cipreses y continuará hacia Los Pehuenes y la calle Ingeniero César Cipolletti, donde se conectará con una alcantarilla existente de la Ruta Provincial 22.

Los trabajos incorporarán además sumideros para captar el agua de lluvia y derivarla hacia el conducto.

En total, las tres cuencas abarcan unas 840 hectáreas y forman parte de una estrategia de modernización del sistema de drenaje urbano. La intención es mejorar la evacuación del agua incluso ante lluvias de baja intensidad y reducir los problemas de anegamiento que afectan a distintos sectores de la ciudad.

Buteler y Weretilneck destacaron el trabajo conjunto

Durante el acto, Buteler destacó la articulación entre el Municipio y la Provincia para concretar obras de infraestructura.

“Es una de las etapas de mayor transformación de Cipolletti de la historia. Todo sucede porque hay personas que toman decisiones y se generan las condiciones necesarias. Tiene que ver con la sinergia entre la provincia y el municipio”, señaló el intendente.

Por su parte, Weretilneck anunció que el 25 de agosto se inaugurará la obra de gas natural en los sectores de Puente 83 y Puente Madera, que beneficiará a 195 familias.

Ese mismo día también se realizará la licitación de la obra de ordenamiento vial, ampliación de capacidad y conectividad de la avenida Juan Domingo Perón. El proyecto tendrá un presupuesto oficial de $18.557.906.067 y apunta a resolver uno de los principales puntos de circulación de la ciudad.

También licitaron la ampliación del Penal 5

Durante la misma jornada se realizó además la apertura de sobres de la licitación pública para la construcción del Anexo Cipolletti del Servicio Penitenciario Provincial, Penal 5.

Se presentaron tres empresas: Saicon SRL, Ingeniería Austral e Inco SRL.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $567.149.511 y un plazo de ejecución de 240 días. El nuevo edificio tendrá una capacidad inicial para 36 internos y buscará ampliar la infraestructura penitenciaria disponible en la región judicial Alto Valle Oeste.

El proyecto contempla una superficie cubierta total de 243,16 metros cuadrados, con una planta rectangular modular que permitirá optimizar el espacio y adaptar las instalaciones en futuras etapas.

El sector de alojamiento estará organizado en una doble crujía con 12 celdas, mientras que el edificio también contará con un acceso principal semicubierto y un bloque de servicios de apoyo.

En ese sector se proyectaron un office, cuatro duchas individuales y un núcleo sanitario con cuatro inodoros y dos piletones, además de un sistema de seis canillas con provisión de agua fría y caliente.

De esta manera, la jornada concentró dos proyectos de infraestructura de impacto para Cipolletti: por un lado, una obra de gran escala para mejorar el drenaje urbano y, por otro, la ampliación de la infraestructura penitenciaria de la ciudad.