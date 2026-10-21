​Bomberos de Río Negro: qué necesidades relevaron en Beltrán, Cinco Saltos, Barda del Medio y Fernández Oro 

Protección Civil de Río Negro visitó cuatro cuarteles de bomberos voluntarios para evaluar equipamiento, logística y coordinación ante posibles emergencias.

El Gobierno de Río Negro relevó los recursos operativos y las necesidades de los cuarteles de bomberos voluntarios de Luis Beltrán, Cinco Saltos, Barda del Medio y Fernández Oro. El objetivo es mejorar la coordinación con los municipios y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

La recorrida estuvo a cargo de Fernando Casas, subsecretario de Articulación a cargo de Protección Civil, quien mantuvo reuniones con autoridades municipales y visitó las instalaciones de los cuarteles para conocer su situación y los requerimientos de cada localidad.

Qué evaluaron en los cuarteles de bomberos

En Luis Beltrán, Casas se reunió con el intendente Robin del Río para analizar los planes de contingencia, repasar medidas preventivas y coordinar canales de asistencia con la Provincia.

Luego visitó el cuartel local, donde se relevaron el estado del parque automotor, el equipamiento de intervención y las necesidades para sostener las tareas operativas y las guardias.

La agenda continuó en Cinco Saltos, con una visita a las instalaciones de los bomberos voluntarios para conocer sus condiciones de trabajo y los recursos disponibles para responder ante distintos tipos de contingencias.

En Barda del Medio, el funcionario recorrió el cuartel y se reunió con el intendente Horacio Zúñiga. Durante el encuentro se abordaron acciones de prevención y mecanismos para mejorar la coordinación entre el municipio y los organismos provinciales.

La última visita fue en Fernández Oro, donde Casas mantuvo una reunión con el intendente Gustavo Amati. Allí se trataron cuestiones vinculadas con la gestión de riesgos, las necesidades logísticas y la organización de la respuesta ante emergencias climáticas u otras situaciones que requieran la intervención de distintos organismos.

Cómo seguirá el relevamiento en Río Negro

A partir de los encuentros, Protección Civil prevé consolidar la información reunida para evaluar posibles mejoras en equipamiento y logística de los cuarteles.

La iniciativa también apunta a integrar de manera más estrecha a los municipios y sus áreas operativas en la red provincial de respuesta ante emergencias.

Según se informó, el trabajo territorial busca fortalecer la prevención y la preparación, mediante la identificación de necesidades, el conocimiento de los recursos disponibles y la planificación conjunta entre bomberos, gobiernos locales y organismos provinciales.