​Villa Traful pintó su compromiso con la seguridad vial ​

Durante dos jornadas, la comunidad de la Escuela Primaria N°111 participó de talleres de prevención vial, intervenciones artísticas, y propuso nombres para 19 calles de la localidad.

Los 102 alumnos y alumnas de la Escuela Primaria N°111 de Villa Traful participaron el 29 y 30 de septiembre de Traful Seguro, Sostenible y con Identidad Territorial. Se trata de una propuesta de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana del ministerio de Seguridad, a través del programa Agentes de Prevención, y de la presidenta de la comisión de fomento local, Roxana Chávez.

Las jornadas abarcaron a todos los niveles de la escuela, desde el nivel inicial hasta séptimo grado, y combinaron tres propósitos: la prevención vial, el compromiso ciudadano desde la infancia y el fortalecimiento del sentido de pertenencia al territorio.

Las actividades estuvieron a cargo de la coordinadora del programa Agentes de Prevención, Andrea Cofré, y 19 integrantes del programa que viajaron a la localidad. También acompañaron el personal docente y directivo de la escuela.

Los talleres de prevención vial, adaptados a cada edad, estuvieron a cargo de la ONG Bien Argentino. Los alumnos de los grados superiores usaron gafas que simulan los efectos del alcohol. Así pudieron comprobar de manera directa cómo se alteran la percepción, el equilibrio y los reflejos, y entender por qué conducir o desplazarse bajo esos efectos pone en riesgo la vida propia y la de los demás.

Los más chicos recorrieron una pista con señales viales y semáforos, y aprendieron jugando las reglas básicas para circular con seguridad. Además, en la sala audiovisual se hizo un conversatorio vial en el que, a partir de un video, los alumnos participaron activamente. Las normas de tránsito y los elementos de seguridad tuvieron un lugar central, sobre todo para los chicos que usan la bicicleta como medio de transporte.

El mensaje de cuidado también quedó plasmado con pintura. Estudiantes pintaron remeras con señales viales y un gran mensaje en el ingreso de la escuela sobre la importancia del cuidado al transitar por la vía pública. Los chicos del nivel inicial dejaron allí sus manos y sus nombres como un gesto de compromiso. La pintada quedó como una huella de toda la comunidad educativa, a la vista de cada persona que llega a la escuela.

Por otra parte, los alumnos de cuarto a séptimo grado trabajaron en una propuesta para darle nombre a 19 calles de la localidad que todavía no están identificadas. Se los invitó a pensar esos nombres desde el sentido de pertenencia, como una forma de ejercer el compromiso ciudadano desde chicos.

Como punto de partida, participaron de un taller sobre las aves que habitan la zona, dictado por Andrés Sosa, un vecino muy comprometido con la comunidad escolar. Sosa presentó las especies de la región con sus características y particularidades, y los chicos pudieron conocer y valorar el entorno natural del lugar donde viven. A partir de esa información elaboraron sus propuestas de nombres, que luego se sometieron a votación.

El mapa con los nombres elegidos fue entregado a la presidenta de la comisión de fomento, que recibió la iniciativa con alegría y asumió el compromiso de realizar las gestiones para el reconocimiento de la actividad y para la autorización oficial de los nombres que se asignen a las calles.

Las jornadas dejaron resultados concretos y visibles: una pintada en el acceso a la escuela, remeras con señales viales hechas por los propios alumnos, una lista de nombres elegidos por votación y un mapa en manos de la autoridad local para dar continuidad a las gestiones. Los más chicos dejaron sus manos y sus nombres en la entrada de su escuela, y con ese gesto dijeron que quieren cuidar y cuidarse. Los más grandes les pusieron nombre a las calles de su pueblo desde lo que conocen, lo que sienten y lo que quieren para su comunidad.

Las actividades terminaron con una foto de todos los alumnos, docentes y agentes en la entrada de la escuela, frente a la pintada hecha entre todos. Para los agentes, las jornadas fueron también la posibilidad de compartir experiencias en una localidad con una realidad distinta a la que conocen habitualmente, lo que amplió su mirada sobre el trabajo preventivo en el territorio.

Acerca de Agentes de Prevención

El programa Agentes de Prevención depende de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana del ministerio de Seguridad. Trabaja en territorio junto con vecinos, vecinas e instituciones, con acciones preventivas y comunitarias que promueven la convivencia y el cuidado de los espacios compartidos.