​EPAS profundiza su campaña de despapelización con la Oficina Virtual y el bot de WhatsApp ​

El organismo provincial apuesta a los canales digitales para que los usuarios resuelvan sus trámites sin papel y sin trasladarse. La iniciativa reduce los costos de impresión y distribución de la factura y contribuye al cuidado del ambiente.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) profundiza su campaña de despapelización con la implementación de dos herramientas digitales que funcionan íntegramente a través de la web: la Oficina Virtual y el bot de atención por WhatsApp. Ambas estarán disponibles próximamente en la página oficial del organismo (www.epas.gov.ar) y permitirán a los usuarios solicitar su factura, consultar deuda, gestionar el libre deuda y abonar el servicio desde el celular o la computadora las 24 horas, todos los días del año.

La medida forma parte del acta acuerdo firmada recientemente con la dirección provincial de Protección al Consumidor para la adhesión al Programa Integral “ConSumo Respeto”, uno de cuyos ejes es la construcción de un Estado inteligente orientado a la despapelización, la simplificación de procesos y el ahorro energético.

Un Estado más eficiente

La factura en papel implica para el organismo una cadena de costos que se repite mes a mes: impresión, insumos, ensobrado, logística y distribución domiciliaria en cada una de las localidades donde EPAS presta servicio. A esto se suman los casos de facturas que llegan con demora o no llegan a destino, lo que obliga a los usuarios a acercarse a una oficina comercial para obtener un duplicado.

Con la migración hacia los canales digitales, esos recursos pueden reorientarse a la mejora del servicio, al tiempo que se agiliza la gestión administrativa y se reduce la carga de trabajo asociada al manejo de documentación física. Para el usuario, el beneficio es directo: tiene su factura disponible en el momento en que la necesita, sin depender del correo ni de los horarios de atención.

Dos caminos, una misma puerta de entrada

El bot de WhatsApp permitirá resolver los trámites más frecuentes dentro de la misma conversación, sin necesidad de instalar aplicaciones ni crear un usuario. Se podrá acceder desde la web oficial o escribiendo directamente al 299 452-3084. Entre el 11 de junio y el 9 de septiembre de este año, el asistente sostuvo 1.774 conversaciones: el 45 por ciento correspondió a gestiones administrativas, y ocho de cada diez de ellas fueron pedidos de factura o consultas de deuda, justamente los trámites que hoy pueden resolverse sin papel y sin trasladarse.

Por su parte, la Oficina Virtual (oficinavirtual.epas.gov.ar) está pensada para quienes prefieren autogestionarse con usuario y contraseña propios. Allí es posible abonar el servicio de manera simple y segura, consultar el historial completo de la cuenta y administrar más de un suministro desde un mismo lugar.

Menos papel, más ambiente

Cada factura que deja de imprimirse representa un ahorro de papel, tinta y energía, y una reducción en la generación de residuos y en las emisiones asociadas al traslado para su distribución. Multiplicado por el total de usuarios del organismo en la provincia, el impacto ambiental de este cambio de hábito es significativo.

“Tu trámite, sin papel” es la consigna con la que EPAS invita a la comunidad neuquina a sumarse a esta transformación: menos filas, menos llamadas, menos papel y el mismo trámite resuelto desde el celular.

Para más información sobre estas herramientas y otros trámites del organismo, los usuarios pueden ingresar a www.epas.gov.ar, sitio oficial de referencia del EPAS, o comunicarse con Atención al Cliente al 0800-222-4827.