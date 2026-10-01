​Con un gran operativo, asistieron a un poblador aislado por el temporal ​

Se trata de un adulto mayor que vive en Huarenchenque. Fue trasladado en helicóptero y recibió atención médica en Loncopué.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, dependiente del ministerio de Seguridad, coordinó un gran operativo para trasladar y dar asistencia médica a un adulto mayor que se encontraba aislado en Huarenchenque. Fue trasladado en helicóptero a Loncopué y luego derivado al hospital de la localidad, donde recibió los cuidados necesarios.

La intervención se originó en un pedido de colaboración para asistir al hombre, quien se encontraba aislado en su puesto, al cual no se podía acceder por tierra debido a la crecida de un arroyo cercano. En ese contexto, se coordinó con diversas áreas del Estado para realizar un operativo de asistencia, que se concretó este miércoles por la mañana, cuando las condiciones climáticas lo permitieron.

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos explicaron que, por la imposibilidad del acceso por vía terrestre, se solicitó a la dirección provincial de Aeronáutica un helicóptero que realizó el despegue en modo de vuelo sanitario a las 10 de la mañana.

Luego se produjo el traslado del hombre hasta un helipunto que depende del sistema provincial de Manejo del Fuego, en el centro de Loncopué, y desde allí se realizó la derivación en ambulancia al hospital local. En el establecimiento sanitario se le realizaron los chequeos médicos correspondientes y se constató un grado de deshidratación leve, con hipotermia y hambre. Finalmente quedó en observación a la espera de su evolución.