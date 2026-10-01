​Llegó el equipamiento para la primera planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos de la provincia ​

Los equipos electromecánicos que conformarán el corazón de la nueva planta, con una inversión aproximada de $300 millones. La obra permitirá separar arenas, sólidos y residuos de los líquidos que transportan los camiones atmosféricos antes de su ingreso a la planta de tratamiento existente, y es clave para el cuidado ambiental de la villa turística.

El Gobierno provincial, a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), concretó un nuevo avance en la construcción de la planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos de Villa La Angostura: llegó a la localidad el equipamiento electromecánico que se instalará en el predio de la obra.

Se trata de un paso decisivo para una obra que convertirá a Villa La Angostura en la primera localidad neuquina con este tipo de infraestructura. Además, responde a una problemática histórica vinculada a la topografía de la ciudad y a la falta de redes cloacales domiciliarias en gran parte de su territorio.

La intervención responde en los lineamientos de gestión del Gobierno provincial, que ubican al saneamiento como uno de los ejes centrales de la política hídrica y ambiental de Neuquén.

En la recorrida de obra participaron el presidente del EPAS, Emilio Molina; el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer; el gerente general de Servicios del Interior, Juan Vassallo, y el subgerente de Zona Sur del EPAS, Enrique Casagrande, quienes verificaron el avance de los trabajos.

Vassallo destacó: “Es una obra muy importante para la localidad en lo que respecta al ambiente y al turismo. Tenemos lineamientos claros de gestión y hemos podido avanzar con obras trascendentales para mejorar servicios básicos, priorizando el ambiente de esta hermosa provincia”.

Por su parte, Murer enfatizó: “Para nosotros es importante sentirnos respaldados por el Gobierno provincial, y creo que es un mensaje que le tenemos que dar a toda la sociedad en general: no minimizar las obras que se hacen en la provincia de Neuquén. Todas las acciones que se están haciendo nos posicionan para el futuro. Tenemos que agradecer el acompañamiento que estamos recibiendo de la provincia”.

Una obra clave para el cuidado del ambiente

Actualmente, alrededor del 75% de la población de Villa La Angostura utiliza pozos ciegos para la disposición de sus efluentes, que deben vaciarse periódicamente mediante camiones atmosféricos. El manejo inadecuado de estos líquidos puede afectar el suelo, las napas y los cuerpos de agua.

Villa La Angostura es una localidad de alta sensibilidad ambiental, a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por el parque nacional homónimo. Por eso, contar con un tratamiento adecuado de estos efluentes es fundamental para preservar la calidad del agua, proteger los ecosistemas y resguardar uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la provincia.

La nueva planta permitirá reducir los impactos ambientales negativos, controlar los vertidos y acompañar el crecimiento urbano y turístico de la localidad con criterios de sustentabilidad y planificación a largo plazo.

Financiamiento y nuevo equipamiento

La obra demanda una inversión total de $2.370 millones, financiada con un crédito que la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) gestionó ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La ejecución está a cargo de la UTE VICA Construcciones S.R.L. – Bridge Hydrogen S.A., con un plazo de 300 días, en articulación con el Municipio de Villa La Angostura.

Los equipos recibidos, con una inversión aproximada de $300 millones, conforman la línea de pretratamiento de la planta: