​Villa Traful fue sede de la sexta asamblea del Consejo Regional de Seguridad ​

Funcionarios provinciales, intendentes, concejales y representantes de Vialidad Provincial y del Poder Judicial repasaron el avance de obras viales, la incorporación de bomberos, las mejoras en destacamentos y comisarías y nuevas demandas de las localidades de la región.

El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de los Lagos del Sur realizó este martes su sexta asamblea en la comisión de fomento de Villa Traful. El espacio, creado con la Ley provincial 3515, reúne a representantes del ministerio de Seguridad de la provincia del Neuquén, municipios, comisiones de fomento y concejos deliberantes para abordar de manera conjunta las problemáticas de seguridad de la región.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez; la delegada regional, Eliana Rivera; la presidenta de la comisión de fomento de Villa Traful, Roxana Elizabeth Chávez; y los intendentes de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; de Villa La Angostura, Javier Murer; y de Junín de los Andes, Luis Madueño.

En relación con la instalación de cámaras de seguridad en la región, se informó que continúa el proceso de licitación y que habrá novedades hacia fin de año.

Por su parte, Vialidad Provincial presentó un estado de situación de las rutas de la zona. Se destacó el buen ritmo del asfaltado de la ruta 60 hacia Mahuil Malal; la ruta 62 ya fue licitada y avanza su pavimentación; en la ruta 61, hacia Huechulafquen, se trabaja sobre la traza; la ruta 63 salió a licitación y ya registra trabajos; y en la ruta 65 las tareas continúan con el próximo levantamiento de la veda. Además, en la ruta 48 se completó el asfalto hasta el hospital y se proyecta extenderlo hasta la EPET, mientras que en la ruta 19 se alcanzó un acuerdo con la empresa concesionaria del cerro Chapelco para su asfaltado. También se informó que se analiza el traspaso de la ruta 40 por convenio.

El organismo señaló además que atraviesa un proceso de equipamiento, con la compra de 25 camionetas y la licitación de nuevas maquinarias para toda la provincia. En ese marco, el Consejo acordó enviar una nota a la presidencia de Vialidad para que se tengan en cuenta los equipamientos sugeridos por la zona sur, de acuerdo a la época del año en que se utilizan.

Consultado sobre la construcción de rotondas, se explicó que los proyectos se realizan según cada zona y el tipo de tránsito, y que es clave trabajar junto a los emprendedores inmobiliarios en función de los nuevos loteos. Asimismo, Villa Traful solicitó avanzar en un convenio con Vialidad para el mantenimiento y la señalización de la ruta que atraviesa la localidad, y Pilo Lil pidió el acompañamiento del Consejo para gestionar el mantenimiento del tramo de ruta provincial que no se encuentra en obra. En cuanto a la iluminación, se indicó que se coordina con el EPEN de acuerdo a cada traza.

Respecto de la incorporación de bomberos provinciales para Villa Traful, se informó que la gestión ya fue realizada, con el compromiso de que en el próximo presupuesto se sumen cinco efectivos para la zona.

Sobre las denuncias por narcomenudeo, se presentó un informe con las estadísticas de las denuncias realizadas en los Lagos del Sur, que será incorporado a las actas, y se remarcó la importancia del aporte de la comunidad. También se recordó que lo recuperado del narcotráfico se distribuye entre las instituciones: el 50 por ciento a seguridad, el 25 por ciento a Fiscalía y el 25 por ciento a Salud.

En materia de infraestructura policial, se informó que para el destacamento de Meliquina ya se cuenta con el predio, el estudio y el proyecto, y que su construcción comenzará una vez finalizado el de Balsa Las Perlas. Además, se concluirá el de Muelle de Piedra y la comisaría 23 se encuentra en reformas junto a otras nueve dependencias, con una inversión aproximada de 5.000 millones de pesos. La comisaría de Cordones del Chapelco quedó prevista para el próximo presupuesto.

Otro de los puntos abordados fue la casilla modular ubicada en la intersección de las rutas 19 y 40, que quedará de manera permanente. Ante el pedido del intendente de Junín de los Andes para contar con una en su zona, Sánchez señaló que se construirán diez casillas que serán entregadas en distintos lugares.

En cuanto a la viabilidad de una sala de autopsias en San Martín de los Andes, se indicó que el proyecto no avanza por falta de convenio y que resta la entrega de las llaves del espacio en el hospital local. Por ese motivo, se invitará al ministro de Salud a la próxima reunión del Consejo.

Por otra parte, se acordó conformar una mesa de trabajo para abordar el tránsito de camiones chilenos por Villa La Angostura. Concejales de esa localidad también plantearon demandas relacionadas a peleas de jóvenes y la necesidad de generar espacios y campañas de concientización para fortalecer a las familias. En ese sentido, Sánchez propuso que cada localidad presente un balance de las normativas vigentes.

La próxima reunión del Consejo se realizará el 6 de noviembre a las 11 en Villa La Angostura.

Participaron además de la asamblea el presidente de la comisión de fomento de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante; las concejalas de San Martín de los Andes Paula Vives y Jovita Brondo; los concejales de Villa La Angostura Noelia Elizabeth Figueroa y Milton Maraboli; los concejales de Junín de los Andes Martín Lucero y Zoraya Funes; el fiscal jefe Gastón Ávila, del Poder Judicial del Neuquén; y, por la Dirección Provincial de Vialidad, el jefe operativo de la zona IV, Fabio Paredes, y el vocal del directorio Rodolfo Centurión.