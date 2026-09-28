​EPAS trabaja para restablecer el servicio de agua en los barrios 900 Viviendas, Nehuen Che y Refugio del Sol ​

Tras el temporal, una cuadrilla especializada realiza la limpieza de la perforación afectada. Antes del verano, el organismo pondrá en marcha una obra que incluye dos módulos potabilizadores a orillas del río Curruhué, con capacidad para abastecer a 9 mil habitantes y una inversión superior a los 500 millones de pesos.

Luego del temporal que afectó a Junín de los Andes y elevó los caudales y la turbidez del río Curruhué, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) lleva adelante acciones inmediatas y de corto plazo para restablecer el suministro de agua potable en los barrios 900 Viviendas, Nehuen Che y Refugio del Sol.

Este lunes, una cuadrilla especializada trabaja en la limpieza de la perforación, que se encuentra saturada de sedimentos y con presencia de agua en sus instalaciones. El objetivo inmediato es ponerla nuevamente en funcionamiento, para lo cual se completa la limpieza y se reemplaza el equipamiento eléctrico que dejó de operar a causa del temporal.

En paralelo, el organismo avanza con soluciones de mediano plazo. EPAS ya tenía previstas este tipo de situaciones, dado que las tormentas frecuentes y el tránsito existente sobre el río incrementan progresivamente la turbidez del agua. Por ese motivo, se encuentra en ejecución una obra que mejorará el sistema de abastecimiento y que se estima estará finalizada antes de la temporada estival. Los trabajos prevén la instalación de dos módulos potabilizadores a orillas del río Curruhué, con capacidad para abastecer a 9.000 habitantes y una inversión estimada que supera los 500 millones de pesos.

Desde EPAS se solicita a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso responsable y solidario del agua mientras se normaliza el servicio, y se agradece la comprensión de la comunidad.

Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 0800-222-4827 o a través del bot, ingresando a www.epas.gov.ar.